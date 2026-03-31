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Así puede reclamar aportes a pensión en Colombia si no cumple las semanas en 2026

Estas son las alternativas para recuperar sus ahorros previsionales tanto en el régimen privado como en Colpensiones durante este año.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
06:50 p. m.
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El panorama pensional en Colombia ha dado un giro significativo con la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024. Al llegar a 2026, muchos ciudadanos que alcanzan la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres) se encuentran con que no logran completar las 1.300 semanas requeridas por el sistema.

Sin embargo, el nuevo sistema de pilares ofrece alternativas para recuperar el dinero aportado o acceder a un beneficio económico, dependiendo de la cantidad de semanas acumuladas.

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A partir de la reforma, quienes no alcancen las semanas pero tengan una cantidad mínima de aportes ya no solo tienen la opción de retirar el dinero en un solo pago. Ahora existe el Pilar Semicontributivo, diseñado para quienes tienen entre 300 y menos de 1.000 semanas

En lugar de devolverle el capital, el sistema le ofrece una renta vitalicia mensual basada en sus aportes, la cual se ajusta anualmente con el IPC.

Para incentivar este pilar, el Estado otorga un subsidio del 20% para hombres y del 30% para mujeres sobre el valor de sus ahorros en el componente de ahorro individual.

Requisitos para reclamar los aportes de pensión

Si su decisión es no acogerse a la renta mensual y prefiere el retorno del capital (lo que antes se conocía como indemnización sustitutiva en Colpensiones o devolución de saldos en fondos privados), los requisitos para 2026 son:

  • Edad mínima: Haber cumplido 57 años (mujeres) o 62 años (hombres).
  • Semanas insuficientes: No haber alcanzado el mínimo para la pensión (1.300 semanas para hombres; para mujeres, en 2026 el requisito baja a 1.250 semanas gracias al fallo de la Corte Constitucional y la Ley 2381).
  • Imposibilidad de seguir cotizando: Manifestar bajo gravedad de juramento que no cuenta con la capacidad económica para continuar aportando al sistema.
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Antes de radicar, verifique que todas sus semanas trabajadas estén reportadas. Si hay vacíos, debe solicitar la corrección ante Colpensiones o su fondo privado.

La radicación de la solicitud puede hacerse de forma virtual o presencial. Debe presentar el Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas y su documento de identidad original.

La entidad le notificará si califica para el Pilar Semicontributivo (renta mensual) o si prefiere la Devolución de Saldos/Indemnización. Finalmente, por ley, las entidades tienen un plazo de hasta 4 meses para resolver la solicitud y proceder al pago o asignación del beneficio.

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