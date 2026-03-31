ATENCIÓN | Precio de la gasolina sube a partir del 1 de abril: ¿En cuánto quedará?

A partir del 1 de abril sube la gasolina en el país. En Bogotá pasa de $15.491 a $15.891. El diésel también aumenta.

El aumento lo dio a conocer la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG en su página web. En promedio, en las principales ciudades subirá 376 pesos la gasolina y 81 pesos el diésel.

Con la llegada de abril, habrá un golpe al bolsillo para los colombianos. El aumento de la gasolina en las principales ciudades será así:

Precio en las ciudades desde el 1 de abril

Bogotá: $15.491 a $15.891.

Medellín: $15.411 a $15.811.

Cali: $15.500 a $15.900.

Barranquilla: $15.124 a $15.524.

Cartagena: $15.081 a $15.481.

Montería: $15.331 a $15.731.

Bucaramanga: $15.249 a $15.649.

Villavicencio: $15.591 a $15.991.

Pereira: $15.436 a $15.836.

Manizales: $15.464 a $15.864.

Ibagué: $15.405 a $15.805.

Pasto: $13.247 a $13.487.

Cúcuta: $13.626 a $13.865.

Se venía especulando sobre el aumento de la gasolina

Desde hace algunos días, se estaba sospechando que la gasolina iba a aumentar. Esto, por la situación en Medio Oriente que ha repercutido en el petróleo. Muestra de ellos ha sido el valor en el que se ha vendido.

A inicios de marzo, el Centro de Estudios Económicos – Anif mencionó que la moderación de la inflación en febrero dependió del comportamiento en el precio de los combustibles.

Para los expertos, en aquel momento, la reducción de 500 pesos en el precio del galón de gasolina corriente representó el 7% de la inflación mensual. Si no se hubiese aplicado, habría variado la contribución al IPC e inflación anual.

“La reducción de 500 pesos por galón explicó cerca del 7% de la inflación mensual y, de no haberse materializado, la inflación anual se habría acelerado hasta el 5.38”, concluyeron los analistas.