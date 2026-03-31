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ATENCIÓN | Precio de la gasolina sube a partir del 1 de abril: ¿En cuánto quedará?

A partir del miércoles 1 de abril, el precio de la gasolina sube.

El precio de la gasolina sube en abril

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 31 de 2026
06:55 p. m.
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A partir del 1 de abril sube la gasolina en el país. En Bogotá pasa de $15.491 a $15.891. El diésel también aumenta.

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El aumento lo dio a conocer la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG en su página web. En promedio, en las principales ciudades subirá 376 pesos la gasolina y 81 pesos el diésel.

Con la llegada de abril, habrá un golpe al bolsillo para los colombianos. El aumento de la gasolina en las principales ciudades será así:

Precio en las ciudades desde el 1 de abril

  • Bogotá: $15.491 a $15.891.
  • Medellín: $15.411 a $15.811.
  • Cali: $15.500 a $15.900.
  • Barranquilla: $15.124 a $15.524.
  • Cartagena: $15.081 a $15.481.
  • Montería: $15.331 a $15.731.
  • Bucaramanga: $15.249 a $15.649.
  • Villavicencio: $15.591 a $15.991.
  • Pereira: $15.436 a $15.836.
  • Manizales: $15.464 a $15.864.
  • Ibagué: $15.405 a $15.805.
  • Pasto: $13.247 a $13.487.
  • Cúcuta: $13.626 a $13.865.

Se venía especulando sobre el aumento de la gasolina

Desde hace algunos días, se estaba sospechando que la gasolina iba a aumentar. Esto, por la situación en Medio Oriente que ha repercutido en el petróleo. Muestra de ellos ha sido el valor en el que se ha vendido.

A inicios de marzo, el Centro de Estudios Económicos – Anif mencionó que la moderación de la inflación en febrero dependió del comportamiento en el precio de los combustibles.

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Para los expertos, en aquel momento, la reducción de 500 pesos en el precio del galón de gasolina corriente representó el 7% de la inflación mensual. Si no se hubiese aplicado, habría variado la contribución al IPC e inflación anual.

“La reducción de 500 pesos por galón explicó cerca del 7% de la inflación mensual y, de no haberse materializado, la inflación anual se habría acelerado hasta el 5.38”, concluyeron los analistas.

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