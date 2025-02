Este es el LINK para que conozca si hay un embargo en su contra

En la ley colombiana están contemplados los embargos como una medida para que los acreedores tengan un respaldo y estén seguros de que sus deudores les pagarán los montos económicos que les deben.

Es importante tener claro que no existe un monto mínimo para que se pueda iniciar un proceso de embargo. No obstante, por lo general, se acude a esta vía legal cuando los valores son amplios y, adicionalmente, el deudor no demuestra intenciones de pagar.

También es fundamental conocer que los embargos solo se pueden llevar a cabo cuando existe el permiso de un juez. Pues, incluso, ellos son los que deben determinar cuáles son los bienes que se deben tomar durante la medida.

Y, aunque generalmente los procesos de embargos siempre se notifican, se han presentado casos en los que las personas no verifican sus correos y desconocen que sus bienes serán embargados.

Dadas esas circunstancias, existe un espacio virtual al que los ciudadanos pueden entrar desde sus celulares o computadores para consultar si están relacionados o no con un proceso de embargo. ¿Cuál es?

Paso a paso: así puede conocer si tiene activo un proceso de embargo en su contra

Teniendo en cuenta que los embargos son una medida legal que avalan los jueces, la consulta se puede realizar en la página web de la Rama Judicial.

De esa manera, una vez las personas estén adentro del portal, deben realizar scroll para encontrar la opción 'consulta de procesos' y hacer clic. Es así como llegarán a la pestaña 'consulta de procesos nacional unificada', la cual también deben seleccionar.

Finalmente, los ciudadanos tienen que ir a 'consultar por nombre o razón social', indicar sus datos personales y quedarse atentos del veredicto que les proporcione el espacio digital.

¿Cuáles son los bienes que se pueden embargar? Esto dice la ley

En la ley está estipulado que, con el fin de que los acreedores recuperen los valores pendientes, pueden quedarse con los bienes de los deudores e, incluso, ponerlos en venta.

Los elementos que se pueden embargar son los carros, los inmuebles, las acciones y los enseres de las viviendas.

Adicionalmente, el sueldo también puede entrar en embargo siempre y cuando el ciudadano reciba más del salario mínimo legal vigente.