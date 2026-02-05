El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió en la mañana de este 5 de febrero de 2026 en 3.670,00 pesos.

Mientras tanto, su Tasa Representativa del Mercado reportó un valor de 3.644,93 pesos, lo que indica que, en comparación con la del día anterior (4 de febrero de 2026), subió 22.93 pesos.

Además, a lo largo del día, el dólar siguió en constante movimiento y cerró al alza, por encima de la barrera de los 3.700 pesos.

¿Cuánto subió exactamente el precio del dólar en Colombia en la tarde de este 5 de febrero de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 5 de febrero de 2026

El Banco de la República precisó que sobre la 1:00 de la tarde de este 5 de febrero de 2026, el dólar cerró en 3.710 pesos.

Eso significa que, respecto al precio de apertura, tuvo un incremento de 40 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria notificó que, en medio de este panorama, la Tasa Promedio del Mercado está siendo de 3.691,321 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta de las casas de cambio

Teniendo en cuenta los valores de apertura y cierre, se han detectado las siguientes tarifas en las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Por ende, la tasa promedio para la compra de dólares está en 3.580 pesos, mientras que la de venta se ha ubicado en 3.700 pesos.