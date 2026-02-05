CANAL RCN
Economía

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el precio del dólar en Colombia hoy 5 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
02:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió en la mañana de este 5 de febrero de 2026 en 3.670,00 pesos.

Mientras tanto, su Tasa Representativa del Mercado reportó un valor de 3.644,93 pesos, lo que indica que, en comparación con la del día anterior (4 de febrero de 2026), subió 22.93 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump

Además, a lo largo del día, el dólar siguió en constante movimiento y cerró al alza, por encima de la barrera de los 3.700 pesos.

¿Cuánto subió exactamente el precio del dólar en Colombia en la tarde de este 5 de febrero de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 5 de febrero de 2026

El Banco de la República precisó que sobre la 1:00 de la tarde de este 5 de febrero de 2026, el dólar cerró en 3.710 pesos.

Eso significa que, respecto al precio de apertura, tuvo un incremento de 40 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria notificó que, en medio de este panorama, la Tasa Promedio del Mercado está siendo de 3.691,321 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta de las casas de cambio

Teniendo en cuenta los valores de apertura y cierre, se han detectado las siguientes tarifas en las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

¡Cambio NOTABLE en el precio del dólar en el cierre de HOY 3 de febrero tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump!
RELACIONADO

¡Cambio NOTABLE en el precio del dólar en el cierre de HOY 3 de febrero tras reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump!

  • Bogotá: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Por ende, la tasa promedio para la compra de dólares está en 3.580 pesos, mientras que la de venta se ha ubicado en 3.700 pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026

Fenalco

Informe de Fenalco reveló grave advertencia de los empresarios: en el 2026 caerá el empleo formal

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Inundaciones en Montería y 17 municipios de Córdoba: balance oficial de víctimas y daños

En el barrio Nuevo Milenio de Montería, las viviendas permanecen inundadas con niveles de agua que alcanzan hasta el cuello de una persona adulta.

Venezuela

Fiscal general del régimen en Venezuela, Tarek Saab, negó la captura de Alex Saab

Tarek William Saab desmintió la captura del empresario colombiano, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro

Viral

Qué regalar en San Valentín: opciones que eligen los colombianos para sorprender

Omar Pérez

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe