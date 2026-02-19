CANAL RCN
Colombia

Parejas que adopten en Colombia podrán decidir quién toma la licencia de maternidad y quién, la de paternidad

En su decisión, la Corte Constitucional aclaró que incluye a las parejas adoptantes del mismo sexo y a las heteroparentales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
05:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional de Colombia determinó en la sentencia C-026/26 que las parejas que adopten en Colombia, de ahora en adelante, podrán decidir quién toma la licencia de maternidad o quién toma la licencia de paternidad, en la época de parto.

Según el Alto Tribunal, la decisión incluye a las parejas adoptantes del mismo sexo y a las heteroparentales, que deben decidirlo de común acuerdo y por una sola vez. Así las cosas, la corte accede a la solicitud de los demandantes al permitir:

“A la familia heteroparental adoptante elegir quién ejercerá cada prestación, tal como lo hace la familia homoparental adoptante, entendiendo que la sentencia C-415 de 2022, estipuló que la familia adoptante del mismo sexo, es decir la homoparental, definirá, por una sola vez, quién de ellos gozará de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes”.

Tasa de adopción de niños se ha reducido en el país
RELACIONADO

Tasa de adopción de niños se ha reducido en el país

Cuidar de los recién nacidos no es una aptitud exclusiva de las mujeres:

En la demanda que buscaba condiciones de igualdad entre las parejas adoptantes heteroparentales y las parejas adoptantes homoparentales, los demandantes citaron a la Corte en su determinación sobre los roles de padre y madre en la actualidad, que incluye en la sentencia T-587 del 2017:

“La percepción del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad contemporánea ha cambiado y se ha enriquecido. Poco a poco, se abandona el estereotipo tradicional que planteaba la aptitud natural y exclusiva de las mujeres para criar, guardar y cuidar a los hijos menores, sugiriendo la incapacidad de los hombres para desarrollar esas mismas tareas y obligaciones”

Niños venezolanos abandonados en Colombia sí tendrían nacionalidad por adopción
RELACIONADO

Niños venezolanos abandonados en Colombia sí tendrían nacionalidad por adopción

¿De cuánto son las licencias de maternidad y paternidad en Colombia?

De acuerdo con el apartado de preguntas frecuentes de la página oficial del Ministerio de Salud, la licencia de maternidad en Colombia es de 18 semanas y “se remunera con el salario que devengue al entrar a disfrutar el descanso”.

En la licencia de paternidad, aunque se extiende, únicamente, por dos semanas, funciona de la misma manera, sin importar si el empleado pertenece al sector público o privado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Fisioterapeuta habría agredido sexualmente a una de sus pacientes en Bogotá: dijo que se trataba de un "masaje tántrico"

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Así eran los cambuches que tenían montados en la calle sexta en Bogotá: tenían hasta televisores

Bogotá

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y amenazó a un vigilante con una pistola en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor murió por herida de bala: esto se reveló

Los forenses terminaron los respectivos análisis y especificaron, con detalles, qué fue lo que sucedió.

Atlético Nacional

Ídolo y capitán de Nacional será baja para el partido contra Millonarios en Sudamericana

El capitán de Atlético Nacional no podrá estar frente a Millonarios en el duelo por la Copa Sudamericana.

Artistas

Reconocida actriz, en medio de lágrimas, reveló resultados positivos tras una prueba de cáncer

Salario mínimo

Llamado importante a empresas con respecto a ajuste del salario mínimo: esto deben saber

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento