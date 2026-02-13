Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días

Tras una masiva convocatoria nacional, la entidad publicó oficialmente los listados de ciudadanos preseleccionados para ocupar el cargo de supernumerario auxiliar administrativo.

Esta oferta laboral ha captado la atención del país debido a una característica particular: un pago de aproximadamente 1 millón de pesos por tan solo 10 días de labores.

Aunque el salario base mensual establecido para este cargo es de $3.159.770, el vínculo laboral con la entidad es de carácter temporal y proporcional al tiempo de servicio. Los seleccionados trabajarán específicamente entre el 3 y el 12 de marzo de 2026, periodo en el cual se intensifican las labores previas y el desarrollo de la jornada electoral.

Según los cálculos de la Registraduría, los ciudadanos recibirán una remuneración de $1.019.280 por este periodo de 10 días.

Listado de personas que fueron elegidas para trabajar en este cargo

La convocatoria recibió una respuesta masiva, con más de 33.000 ciudadanos preseleccionados en los 32 departamentos. La asignación de cupos se realizó bajo criterios de necesidad logística por zona, resultando en la siguiente distribución en las ciudades principales:

Bogotá D.C.: 4.297 seleccionados.

Antioquia: 4.232 seleccionados.

Valle del Cauca: 2.978 seleccionados.

Cundinamarca: 1.855 seleccionados.

Santander: 1.701 seleccionados

En contraste, departamentos con menor densidad poblacional como San Andrés y Providencia (38), Guainía (42) y Amazonas (78) contarán con grupos más reducidos pero igualmente vitales para el proceso.

Tras la publicación del listado el pasado 12 de febrero, se abrió un periodo de reclamaciones para aquellos ciudadanos que, cumpliendo con los requisitos (ser bachiller, mayor de 18 años y no tener parentesco con candidatos), no fueron incluidos. La Registraduría evaluará estas solicitudes y publicará el listado definitivo el próximo 18 de febrero.

Se recomienda a los interesados consultar el estado de su postulación a través del portal oficial de la Registraduría, ingresando su número de cédula en el enlace de la Convocatoria de Supernumerarios 2026, para verificar si han pasado de la lista de espera a tener un cupo asignado.

Así puede saber si fue seleccionado