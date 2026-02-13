Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 13 de febrero de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este 13 de febrero de 2026 volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia.

Los participantes de distintas regiones escogieron su combinación desde temprano, confiando en sus números habituales o en supersticiones que tuvieron.

Este sorteo se ha mantenido como uno de los más consultados por quienes participan en chances diarios, gracias a su formato sencillo y a la posibilidad de obtener premios relevantes incluso con valores de apuesta bajos.

Además, su dinámica de número más signo lo diferencia de otros juegos tradicionales y genera una capa extra de expectativa entre los participantes.

¿Quiénes fueron los ganadores en la jornada del Super Astro Sol de este 13 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de febrero de 2026

El resultado ganador del Super Astro Sol de este 13 de febrero de 2026 quedó conformado por el número XXXX y el signo XXXX.

Recuerde que los premios continúan siendo de 42.000 veces, 1.000 veces o 100 veces lo apostado, dependiendo de los aciertos.

Además, tenga presente que para poder cobrar el monto económico que le corresponde debe presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cómo verificar el resultado del Super Astro Sol y reclamar premios correctamente?

Para confirmar si una apuesta resultó ganadora, el jugador debe comparar exactamente los cuatro dígitos en el mismo orden y el signo zodiacal seleccionado al momento de comprar el tiquete.

El Super Astro Sol maneja diferentes niveles de acierto. Cuando coinciden las cuatro cifras y el signo, se accede al pago más alto del plan de premios.

Mientras tanto, por adivinar el signo y los tres o dos primeros números, se logran las otras recompensas.

Como en todo juego de azar, la sugerencia principal es participar con moderación, definir un presupuesto y evitar apostar más de lo planeado.

Con el resultado ya definido para este 13 de febrero, solo resta que los jugadores revisen sus combinaciones y se preparen para la próxima jornada.