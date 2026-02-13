CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 13 de febrero de 2026

¡Siguen saliendo a la luz los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 13 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Sol de este 13 de febrero de 2026 volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia.

Los participantes de distintas regiones escogieron su combinación desde temprano, confiando en sus números habituales o en supersticiones que tuvieron.

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 12 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 12 de febrero de 2026

Este sorteo se ha mantenido como uno de los más consultados por quienes participan en chances diarios, gracias a su formato sencillo y a la posibilidad de obtener premios relevantes incluso con valores de apuesta bajos.

Además, su dinámica de número más signo lo diferencia de otros juegos tradicionales y genera una capa extra de expectativa entre los participantes.

¿Quiénes fueron los ganadores en la jornada del Super Astro Sol de este 13 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de febrero de 2026

El resultado ganador del Super Astro Sol de este 13 de febrero de 2026 quedó conformado por el número XXXX y el signo XXXX.

Recuerde que los premios continúan siendo de 42.000 veces, 1.000 veces o 100 veces lo apostado, dependiendo de los aciertos.

Además, tenga presente que para poder cobrar el monto económico que le corresponde debe presentar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cómo verificar el resultado del Super Astro Sol y reclamar premios correctamente?

Para confirmar si una apuesta resultó ganadora, el jugador debe comparar exactamente los cuatro dígitos en el mismo orden y el signo zodiacal seleccionado al momento de comprar el tiquete.

El Super Astro Sol maneja diferentes niveles de acierto. Cuando coinciden las cuatro cifras y el signo, se accede al pago más alto del plan de premios.

Mientras tanto, por adivinar el signo y los tres o dos primeros números, se logran las otras recompensas.

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy martes 10 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy martes 10 de febrero de 2026

Como en todo juego de azar, la sugerencia principal es participar con moderación, definir un presupuesto y evitar apostar más de lo planeado.

Con el resultado ya definido para este 13 de febrero, solo resta que los jugadores revisen sus combinaciones y se preparen para la próxima jornada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

¿Qué pasará con el precio de la administración y el transporte público tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026?

Salario mínimo

¿Qué pasará esta quincena tras la suspensión provisional del salario mínimo 2026? Atento

Gobierno Nacional

¿Qué pasaría si el Gobierno no cumple con la suspensión provisional del salario mínimo?

Otras Noticias

Estados Unidos

Estados Unidos se comprometió a “desembolsar” lo que debe a la ONU, pero le pide “más con menos”

El país abandonó al menos 30 organizaciones que pertenecen a la ONU en enero de 2026.

Antártida

¿Cómo reutilizan los desechos en la Antártida? Así se cuida al continente blanco

La Antártida es, quizás, uno de los lugares más limpios del mundo gracias a la ardua labor que hacen los visitantes.

Artistas

¿Quién es el papá del segundo bebé de Isabella Ladera?

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: el superclásico por Sudamericana se jugará sin público visitante

Montería

Montería en alerta por malaria y dengue tras inundaciones: autoridades activan plan de choque sanitario