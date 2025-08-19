¿Cuáles son los principales cambios que trae Bre-B? Esto contó un experto

Todavía hay expectativa por lo que trae Bre-B, la herramienta con la que el Banco de la República le apuesta a innovar las finanzas personales.

En diálogo con Noticias RCN, Jorge Ulloa, cofundador de Bold, indicó cuáles serán los principales cambios que trae Bre-B.

Se rompe la espera para recibir las transferencias entre bancos

Por un lado, dijo que es importante tener en cuenta que permite aceptar pagos de cualquier banco o billetera. “Que el dinero ingrese de inmediato a todas las cuentas de quien la recibe. Eso es una ventaja grandísima”, sostuvo.

Desde Bold se han dado cuenta que los pequeños negocios viven del día a día. Partiendo de que actualmente hay medios de pago con los que toca esperar 24 horas para que la consignación se vea reflejada, Bre-B ofrece la posibilidad de romper con esa espera, logrando reducir las implicaciones en el flujo de caja.

Ulloa indicó lo siguiente: “Bre-B en primera instancia, lo que va a permitir es eso, que paguen y recibir el dinero de inmediato. Eso mejora el flujo de caja, la liquidez, disminuye costos y eso es muy importante”.

Para el cofundador, se pretende que esta herramienta sea gratis: “A eso hay que apuntarle. Es una oportunidad grandísima para mejorar muchas de las cosas en los microcomercios”.

Prestarle atención a la seguridad

De la mano con este asunto, es importante la seguridad que se maneje con Bre-B. “Hemos tenido que implementar controles, sistema antifraude, usar machine learning, modelos estadísticas, entre otros; para detectar anomalías. El compromiso es de los bancos para tener tecnología y sistemas potentes de detección”, explicó Ulloa.