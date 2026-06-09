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¿Cuánto recibirán de prima los vigilantes en junio Así se hace el cálculo tras cambios en 2026

La prima de servicios para los vigilantes en 2026 se calcula con el salario, el auxilio de transporte, las horas extra y los recargos. Así puede saber cuánto le corresponde.

¿Cuánto recibirán de prima los vigilantes en junio Así se hace el cálculo tras cambios en 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 09 de 2026
12:28 p. m.
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A medida que se acerca el cierre de junio, miles de trabajadores en Colombia esperan el pago de la prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2026.

Entre ellos se encuentran los vigilantes de seguridad, un sector donde los recargos nocturnos, las horas extra y el trabajo en domingos y festivos tienen un impacto importante en el valor final de esta prestación.

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El Ministerio de Trabajo recordó que las empresas tienen plazo hasta el 30 de junio para consignar la prima de mitad de año. Este beneficio laboral corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en junio y otra antes del 20 de diciembre.

¿Cómo se calcula la prima de un vigilante en 2026?

A diferencia de otros trabajadores, los vigilantes suelen recibir pagos adicionales por jornadas nocturnas, horas extra y trabajo durante domingos o festivos. Estos conceptos tienen carácter salarial y, por lo tanto, deben incluirse en la liquidación de la prima.

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Por ejemplo, un vigilante que gana el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, y recibe además el auxilio de transporte de $216.505, junto con pagos mensuales de $150.000 por recargos nocturnos, $100.000 por horas extra y $120.000 por dominicales y festivos, tendría una base de liquidación de $2.337.410.

La fórmula utilizada es:

Prima = (Base de liquidación × Días trabajados) ÷ 360

¿Cuánto recibiría de prima?

Si el trabajador laboró durante los 180 días del primer semestre, el cálculo sería:

Prima = ($2.337.410 × 180) ÷ 360

El resultado arroja una prima aproximada de $1.168.705.

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Este ejemplo demuestra la importancia de revisar la liquidación, ya que los recargos y horas extra pueden aumentar considerablemente el valor de la prestación.

Además, tras los cambios introducidos por la reforma laboral, el recargo nocturno ahora se reconoce desde las 7:00 p. m. y el recargo por trabajo en domingos y festivos aumentó al 80 %, factores que pueden influir en los ingresos y, en consecuencia, en el monto de la prima que recibirán muchos vigilantes durante este año.

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