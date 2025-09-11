CANAL RCN
Economía

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario

Cayó el Baloto en Colombia y hay un nuevo millonario. Conozca cuál fue la ciudad ganadora y los detalles del más reciente sorteo.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
11:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante el sorteo número 2.576 del Baloto, realizado en la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, un ciudadano de Montería se convirtió en el nuevo millonario del país tras llevarse el acumulado de 29.000 millones de pesos, uno de los premios más altos entregados este año.

Montería celebra un nuevo millonario

Según el reporte oficial, el tiquete ganador fue vendido en un punto de la red aliada Record S.A. en la capital cordobesa.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

El afortunado jugador eligió la modalidad manual y acertó la combinación 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12, llevándose el premio mayor que venía acumulándose durante varias semanas.

“El Baloto volvió a cambiar la vida de un colombiano”, expresó la organización en un comunicado, recordando que entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2025 se han pagado más de $345.000 millones en premios, distribuidos entre 8.593.601 ganadores en todo el país.

La revancha sigue creciendo

En este mismo sorteo, la modalidad Revancha ofrecía un acumulado adicional de 7.000 millones de pesos, pero no tuvo ganador. Los números fueron 14, 23, 33, 38, 40 y 06, por lo que el premio continuará aumentando para el próximo sorteo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 31 de octubre: último sorteo

En total, el Baloto reportó 30.468 ganadores en distintas categorías, con una premiación acumulada de $29.229 millones, lo que reafirma su posición como uno de los juegos de azar más populares y generosos del país.

El nuevo millonario de Montería tiene un plazo de un año para reclamar su premio y deberá hacerlo directamente ante el operador autorizado, cumpliendo los protocolos de verificación y seguridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Prima

Confirman fecha en la que trabajadores recibirán la prima de diciembre en 2025

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 8 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Pensiones

Pago de la mesada 13 en Colombia: estas son las personas que la reciben y el monto total

Otras Noticias

Huila

Masacre en Suaza, Huila: 8 hombres de la Segunda Marquetalia estarían detrás

La masacre, que dejó a tres personas asesinadas, se presentó en la vereda La Unión.

Selección Colombia

Escándalo en México: la dura entrada que lesionó a Kevin Mier y desató la polémica

Escándalo en México por la dura entrada que recibió Kevin Mier durante el partido de Cruz Azul ante Pumas. El colombiano salió lesionado y preocupa su estado.

Bolivia

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: buscará restablecer relaciones con Estados Unidos

Yina Calderón

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y fue expulsada de la competencia

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican