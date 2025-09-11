Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario

Durante el sorteo número 2.576 del Baloto, realizado en la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, un ciudadano de Montería se convirtió en el nuevo millonario del país tras llevarse el acumulado de 29.000 millones de pesos, uno de los premios más altos entregados este año.

Montería celebra un nuevo millonario

Según el reporte oficial, el tiquete ganador fue vendido en un punto de la red aliada Record S.A. en la capital cordobesa.

El afortunado jugador eligió la modalidad manual y acertó la combinación 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12, llevándose el premio mayor que venía acumulándose durante varias semanas.

“El Baloto volvió a cambiar la vida de un colombiano”, expresó la organización en un comunicado, recordando que entre el 25 de mayo de 2022 y el 3 de noviembre de 2025 se han pagado más de $345.000 millones en premios, distribuidos entre 8.593.601 ganadores en todo el país.

La revancha sigue creciendo

En este mismo sorteo, la modalidad Revancha ofrecía un acumulado adicional de 7.000 millones de pesos, pero no tuvo ganador. Los números fueron 14, 23, 33, 38, 40 y 06, por lo que el premio continuará aumentando para el próximo sorteo.

En total, el Baloto reportó 30.468 ganadores en distintas categorías, con una premiación acumulada de $29.229 millones, lo que reafirma su posición como uno de los juegos de azar más populares y generosos del país.

El nuevo millonario de Montería tiene un plazo de un año para reclamar su premio y deberá hacerlo directamente ante el operador autorizado, cumpliendo los protocolos de verificación y seguridad.