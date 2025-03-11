Resultados de Baloto Revancha, MiLoto y ColorLoto hoy, lunes 3 de noviembre de 2025

El sorteo de Baloto correspondiente a este lunes 3 de noviembre de 2025 ya se realizó y millones de colombianos están pendientes de conocer si la suerte estuvo de su lado. A continuación, los números ganadores del Baloto de hoy, junto con la combinación adicional del Baloto Revancha, para que verifiques tu tiquete:

Baloto: 05, 09, 26, 28, 32 y Super balota 03.

Baloto Revancha: 05, 12, 18, 27, 31 y Super balota 03.

Recuerda que los sorteos de Baloto se realizan tres veces por semana y ofrecen uno de los premios más altos del país. En esta oportunidad, hay un acumulado de 34.800 millones de pesos entre ambos.

Números ganadores de MiLoto hoy

Miloto también entregó hoy lunes 3 de noviembre de 2025 nuevos resultados. Este sorteo continúa ganando popularidad en todo el país gracias a sus premios y facilidad para participar. Si compraste tu tiquete, aquí puedes consultar los números ganadores del MiLoto número 426 de hoy:

MiLoto: 06 - 05 -11 - 36 - 10.

El acumulado para este sorteo alcanzó los 800 millones.

ColorLoto hoy lunes 3 de noviembre de 2025

El sorteo de ColorLoto, otro de los juegos que más crece entre los apostadores colombianos, también reveló sus resultados este lunes 3 de noviembre de 2025. Consulta aquí los números oficiales del día y verifica si fuiste uno de los afortunados ganadores:

ColorLoto: 2 amarillo, 7 rojo, 5 amarillo, 4 negro, 3 azul y 2 negro.

Recuerda que los premios de ColorLoto pueden variar según el tipo de apuesta y la cantidad de aciertos. Te recomendamos revisar cuidadosamente tu comprobante y seguir las instrucciones de pago establecidas por la plataforma o punto de venta.

El acumulado para este sorteo alcanzó los $1.320 millones.