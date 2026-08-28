Carros eléctricos siguen pisando con fuerza en Colombia: nueva marca llega al país

El sector automotriz en Colombia atraviesa una gran transformación. Impulsado por incentivos tributarios, la exención de restricciones como el Pico y Placa en varias ciudades y una mayor consciencia ambiental entre los compradores, el segmento de vehículos híbridos y 100 % eléctricos registra un crecimiento sostenido en el país.

Colombia se ha consolidado como un referente regional en la transición hacia la movilidad sostenible. La diversificación de la oferta y la llegada constante de fabricantes globales demuestran que los colombianos ya no ven los autos eléctricos como una promesa a futuro, sino como una opción real, eficiente e idónea para el uso diario.

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Marcas como BYD, Tesla, AION y otras han pisado fuerte en el mercado y se han convertido en lo que va del año 2026 en el país.

Nueva marca llega a competir en Colombia

Arcfox, la línea de vehículos 100 % eléctricos del conglomerado chino BAIC Group, oficializó su ingreso al mercado colombiano de la mano de Magma Automotive —subsidiaria del Grupo Magna—, tras un proceso de negociación que tomó seis meses.

Magma Automotive, que ya opera en el país con la representación de marcas comerciales como DFAC | Dongfeng, asumirá en exclusiva la operación de la firma.

La marca arranca en Colombia con una inversión de US$25 millones destinada a estructurar su presencia comercial, red de atención y respaldo posventa.

Los tres vehículos se entregan inicialmente con un cargador viajero adaptable a tomas de 110 V y 220 V. Además, cuentan con una garantía para la batería de hasta 8 años o 150.000 kilómetros (según el modelo):

Arcfox T1: Es el modelo de entrada de la marca en el país, disponible a un precio de $99.990.000.

Arcfox S5: Un sedán de perfil deportivo equipado con una batería de 65 kWh, una autonomía de hasta 450 kilómetros (bajo el ciclo WLTP) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7 segundos. Su valor comercial es de $139.990.000.

Arcfox T5: Un SUV con igual capacidad de batería (65 kWh) y potencia que el S5, posicionado en la cima de la oferta inicial con un precio de $144.990.000.

Carros más vendidos en lo que va del año en la gama de eléctricos

En lo que va del año 2026, el mercado de vehículos 100 % eléctricos (BEV) en Colombia ha registrado cifras récord y cambios importantes en el liderazgo de ventas, dominado principalmente por marcas de origen chino y el fuerte impacto reciente de Tesla.