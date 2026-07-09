Marca colombiana de belleza se expande al retail en grandes superficies

La industria colombiana de belleza y cuidado personal vive un periodo de profunda transformación y crecimiento constante. De acuerdo con cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, este segmento alcanzó ventas por US$3.565 millones, registrando un incremento del 8,6% respecto al año anterior.

En medio de este escenario económico dinámico, las empresas nacionales están pasando de modelos mayoritariamente digitales o especializados a grandes cadenas minoristas para fortalecer su presencia en el mercado.

El comportamiento del consumidor local refleja un cambio estructural en las prioridades de compra. Según los reportes del gremio, el consumo per cápita en cosméticos y cuidado personal llegó a los $530.000, destacando la calidad del producto como el principal criterio de decisión para el 34% de los compradores.

Categorías como el cuidado capilar, el cuidado facial, la protección solar y el maquillaje lideran la demanda, impulsadas por un usuario que exige mayor cercanía, efectividad y acceso directo a los productos.

En respuesta a esta evolución del mercado, marcas locales enfocadas en líneas capilares, tratamiento corporal y bronceado han iniciado su incursión en el comercio minorista de grandes superficies.

Esta estrategia busca conectar el reconocimiento construido en entornos digitales y tiendas propias con la experiencia táctil que ofrece el punto de venta físico.

La llegada de marcas locales a las vitrinas del retail tradicional no solo amplia los canales de distribución para las empresas nacionales, sino que refuerza el compromiso de los grandes actores del comercio por incluir propuestas colombianas que responden a los gustos específicos de la población.

Ciudades como Medellín y Barranquilla se han convertido en los puntos de partida de esta fase de expansión masiva en el canal físico.

Expertos y directivos del sector coinciden en que la omnicanalidad es la clave del éxito comercial en la actualidad. Integrar plataformas de comercio electrónico con la presencia física en tiendas departamentales permite a las marcas diversificar su alcance, captar nuevos segmentos de clientes y mantener una relación directa con el público.

El fortalecimiento de la producción nacional y su entrada a grandes plataformas de venta confirman el potencial del talento local dentro de un mercado cosmético cada vez más competitivo. Con este paso, las firmas colombianas no solo buscan ganar participación en el mercado interno, sino consolidar un modelo de negocio escalable con proyección a largo plazo.