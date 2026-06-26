Anuncian Primatón 2026 en Colombia: fechas y las más de 800 marcas para comprar

Llegó la temporada de mitad de año y, con ella, el pago de la prima de servicios para millones de trabajadores en el país. Pensando en incentivar el comercio y aliviar el bolsillo de los consumidores, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció oficialmente el lanzamiento de la Primatón 2026 en Colombia.

Esta gran jornada de promociones busca convertirse en el evento comercial más importante del primer semestre del año, reuniendo a las principales plataformas de comercio electrónico y tiendas físicas de todo el territorio nacional.

A continuación, le presentamos la guía completa con las fechas oficiales, los sectores económicos involucrados y los mejores consejos para aprovechar los descuentos de este fin de semana de ahorro.

¿Cuándo empieza la Primatón 2026 en Colombia? Las fechas oficiales

De acuerdo con el reporte entregado por Fenalco, la Primatón 2026 se llevará a cabo desde el viernes 26 de junio hasta el próximo domingo 28 de junio. Serán tres días consecutivos en los que los ciudadanos colombianos podrán acceder a ofertas exclusivas tanto en establecimientos físicos como en portales de internet (e-commerce).

Este evento se programó de manera estratégica coincidiendo con el fin de semana del pago obligatorio de la prima legal de servicios, el cual tiene como fecha límite el 30 de junio. De esta manera, el comercio formal busca dinamizar la economía nacional en un periodo de alta liquidez.

Marcas participantes y sectores con mayores descuentos

Para esta edición de 2026, Fenalco confirmó la participación de más de 800 marcas aliadas que ofrecerán rebajas que van desde el 20% hasta el 60% en productos seleccionados. Los centros comerciales de las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) extenderán sus horarios de atención para recibir a los compradores.

Los sectores económicos que liderarán las ofertas durante la Primatón 2026 son: