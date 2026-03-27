CANAL RCN
Economía Video

“Más de 145.000 toneladas represadas”: Fenalcarbón alerta por crisis del paro minero en el Bajo Cauca

En entrevista, líder del sector advierte pérdidas millonarias, empleos en riesgo y efectos en la energía del país tras 12 días de bloqueos en Antioquia.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
05:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño completa 12 días y sigue generando fuertes impactos en la economía, el empleo y la movilidad. En entrevista con Noticias RCN, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Andrés Cante, expuso la gravedad de la situación, con cifras que evidencian una crisis que ya trasciende lo regional.

Según el vocero, uno de los principales problemas es la acumulación de carga sin movilizar. Actualmente, cerca de 145.000 toneladas de carbón permanecen represadas debido a los bloqueos en vías estratégicas.

“La industria está en riesgo”: impacto económico y laboral del paro minero

Durante la entrevista, Cante aseguró que las pérdidas económicas ya se ubican entre los 40.000 y 45.000 millones de pesos, una cifra que sigue creciendo con cada día de parálisis. A esto se suma la afectación directa a la cadena productiva, especialmente en el sur de Córdoba, donde opera gran parte de la industria carbonera.

El líder gremial advirtió que cerca de 1.000 empleos están en riesgo si la situación se prolonga, ya que las empresas podrían verse obligadas a suspender contratos por fuerza mayor ante la imposibilidad de operar. Además, explicó que la falta de movilidad ha frenado pagos a proveedores por alrededor de 26.000 millones de pesos, afectando la economía local.

En paralelo, transportadores reportan más de 40.000 viajes de carga afectados. Esta situación ha generado un efecto dominó que compromete no solo al sector minero, sino a múltiples actividades económicas dependientes del transporte terrestre.

Reclamos al Gobierno y riesgos para la energía del país

En sus declaraciones, Cante también se refirió a las causas estructurales del conflicto, señalando que la minería informal en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba ha crecido de manera sostenida debido al aumento en los precios del oro. Según explicó, esta situación ha desbordado la capacidad de control estatal.

El vocero fue enfático en cuestionar los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en 2023 en materia de formalización minera, asegurando que no se han cumplido. “Se le prometieron cosas a los mineros que hoy no se pueden ejecutar”, indicó, advirtiendo que esta falta de soluciones ha derivado en el actual escenario de bloqueos y protestas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Semana Santa

¡Atentos, conductores! La señal que muchos ignoran en carretera en Semana Santa

Finanzas personales

Bancos en Colombia dan aviso clave a clientes para Semana Santa: esto deben saber

Resultados lotería

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 27 de marzo de 2026

Otras Noticias

Información Institucional

​Domina la TV en vivo: así es la nueva alianza de UAO y RCN

Conoce los detalles de esta alianza estratégica que te llevará directamente a nuestros estudios para aprender de los mejores expertos del país.

Asesinatos en Bogotá

Familia Cubides exige medidas de aseguramiento para los capturados por el crimen del profesor del Externado

La familia Cubides Alfaro también pidió que la investigación no se detenga con estas capturas.

Millonarios

Millonarios sumó un nuevo refuerzo de peso: aliado internacional

Semana Santa

Pico de viajes en Semana Santa pone en jaque la salud de los conductores: ¿cómo prevenir los riesgos?

Chile

Estudiante asesina a funcionaria y hiere a cuatro personas en ataque dentro de colegio en Chile