“Más de 145.000 toneladas represadas”: Fenalcarbón alerta por crisis del paro minero en el Bajo Cauca

El paro minero en el Bajo Cauca antioqueño completa 12 días y sigue generando fuertes impactos en la economía, el empleo y la movilidad. En entrevista con Noticias RCN, el presidente de Fenalcarbón, Carlos Andrés Cante, expuso la gravedad de la situación, con cifras que evidencian una crisis que ya trasciende lo regional.

Según el vocero, uno de los principales problemas es la acumulación de carga sin movilizar. Actualmente, cerca de 145.000 toneladas de carbón permanecen represadas debido a los bloqueos en vías estratégicas.

“La industria está en riesgo”: impacto económico y laboral del paro minero

Durante la entrevista, Cante aseguró que las pérdidas económicas ya se ubican entre los 40.000 y 45.000 millones de pesos, una cifra que sigue creciendo con cada día de parálisis. A esto se suma la afectación directa a la cadena productiva, especialmente en el sur de Córdoba, donde opera gran parte de la industria carbonera.

El líder gremial advirtió que cerca de 1.000 empleos están en riesgo si la situación se prolonga, ya que las empresas podrían verse obligadas a suspender contratos por fuerza mayor ante la imposibilidad de operar. Además, explicó que la falta de movilidad ha frenado pagos a proveedores por alrededor de 26.000 millones de pesos, afectando la economía local.

En paralelo, transportadores reportan más de 40.000 viajes de carga afectados. Esta situación ha generado un efecto dominó que compromete no solo al sector minero, sino a múltiples actividades económicas dependientes del transporte terrestre.

Reclamos al Gobierno y riesgos para la energía del país

En sus declaraciones, Cante también se refirió a las causas estructurales del conflicto, señalando que la minería informal en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba ha crecido de manera sostenida debido al aumento en los precios del oro. Según explicó, esta situación ha desbordado la capacidad de control estatal.

El vocero fue enfático en cuestionar los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en 2023 en materia de formalización minera, asegurando que no se han cumplido. “Se le prometieron cosas a los mineros que hoy no se pueden ejecutar”, indicó, advirtiendo que esta falta de soluciones ha derivado en el actual escenario de bloqueos y protestas.