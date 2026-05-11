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Revelan audio de Miguel Uribe poco antes del atentado: estremecedor mensaje

En La FM se conoció un audio que Miguel Uribe le envió a su equipo poco antes del trágico 7 de junio de 2025.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
10:15 p. m.
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A tres semanas para la primera vuelta en las elecciones presidenciales, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, anunció que apoyará a Paloma Valencia.

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El país aún recuerda a Uribe Turbay, quien el 7 de junio de 2025 fue víctima de un magnicidio que aún enluta. El senador tenía aspiraciones presidenciales y era precandidato, a la espera de que el Centro Democrático eligiera al candidato.

El atentado de Miguel Uribe aún duele

Aquella tarde, se encontraba en el parque El Golfito en Modelia, occidente de Bogotá. La gente lo estaba acompañando mientras escuchaba sus propuestas, pero a pocos metros estaba un adolescente de 14 años, quien sacó una pistola y le disparó.

El senador fue llevado a la Fundación Santa Fe y durante dos meses estuvo luchando, mientras el país se unía en oraciones esperando su recuperación. La triste notica se dio en la madrugada del 11 de agosto, cuando Tarazona anunció el fallecimiento a los 39 años.

Tres personas han sido condenadas por el crimen: alias Gabriela, El Viejo y El Veneco; junto con la sanción del menor sicario, alias Tianz. Paralelamente, se supo que la orden provino de la disidencia de la Segunda Marquetalia que comanda ‘Iván Márquez’.

El mensaje de Uribe a su equipo

Durante el programa Aquí y Ahora de La FM, Tarazona reveló que apoyará a Valencia: “Tenemos una oportunidad para ganarle a Iván Cepeda en elecciones, una única y esa es Paloma, no hay más”.

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“Paloma es la única candidata que puede unir a Colombia. De resto, quedamos a la merced de unos pocos que se atrevan a votar por Abelardo de la Espriella”, afirmó.

La FM reveló un audio que le envió Uribe Turbay a su equipo de trabajo poco antes del atentado: “Como siempre les he dicho y les pido el favor, respeto total por nuestros compañeros y todas las personas con las que estamos compitiendo, especialmente por las mujeres del partido. El 26 va a ser muy grave si no estamos unidos en el país”.

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