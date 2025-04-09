Más de 9.000 vacantes para jóvenes colombianos durante feria laboral virtual

La iniciativa se llevará a cabo en el marco del X encuentro Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico por lo que 41 empresas con presencia en Colombia estarán participando en la feria laboral.

Feria laboral para jóvenes colombianos

Colombia será el país invitado en la nueva edición de la feria laboral virtual en la que LinkedIn, la mayor red profesional online a nivel mundial, jugará un rol clave.

Con esta iniciativa se busca brindar más de 9.000 vacantes a jóvenes del país, y 11.000 en total incluyendo a beneficiarios de Chile, Perú y México. Este hito se da en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que se llevará a cabo en Colombia el 29 y 30 de octubre.

La plataforma virtual, que será 100% gratuita, contará con expertos de LinkedIn que brindarán charlas en vivo con importantes tips para mejorar el perfil profesional en esta red y fortalecer la marca personal.

Se contará con algunas de las empresas más destacadas de la región, como: Bancolombia, Ecopetrol, Postobón, Jerónimo Martins, Davivienda, Grupo Bolívar, Arcos Dorados, Frisby, Manpower Group, D1, Compensar, entre otras ofrecerán vacantes en áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing, manipulación de alimentos, entre otras.

RELACIONADO Radical cambio que tendrán los profesores en Colombia para obtener ascensos y mejor salario

Índice de desempleo juvenil en Colombia

La feria busca mitigar el alto índice de desempleo juvenil que, según el Dane, asciende a 15,3 % para personas entre 15 y 28 años. Por su parte, la OIT calculó que el desempleo juvenil en Latinoamérica se ubicó en 13,8 % durante el 2024.

“Superar la barrera del primer empleo es un propósito que compartimos a nivel regional, no solo con los aliados del sector privado y público que participan activamente en esta iniciativa, sino con los protagonistas: los jóvenes de la región” comentó Felipe González, presidente de Nestlé Colombia.

La Feria Laboral Virtual hace parte de la Iniciativa por los Jóvenes, con la que Nestlé busca brindar oportunidades de generación de ingresos a más de 10 millones de jóvenes a nivel global para 2030.

Las inscripciones a la jornada ya están abiertas y se puede realizar el registro a través de la página web https://www.creadoresdelcambionestle.com