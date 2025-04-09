CANAL RCN
Economía

Dólar tuvo caída por debajo de los 4.000 en Colombia: así se cotiza la moneda este jueves 4 de septiembre

Este jueves, la moneda presentó un cambio importante en su valor.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
10:56 a. m.
Este jueves 4 de septiembre, el dólar estadounidense se cotizó por debajo de la barrera simbólica de los $4.000 pesos. Tras una apertura a la baja, la divisa se ubicó en un precio promedio de $3.995, un descenso significativo con respecto al cierre de la jornada anterior.

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) para la fecha fue fijada en $4.002,86, pero el mercado en tiempo real mostró una dinámica diferente, con el dólar llegando a cotizarse incluso por debajo de la cifra de los 4.000 pesos durante esta mañana.

La TRM disminuyó un 3.45% (143.37 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 2.72% (112.48 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

Así se ha cotizado el dólar durante los últimos días

La cotización del dólar en Colombia en los últimos días ha mostrado una tendencia a la baja, mostrando la caída por debajo de la barrera de los $4.000 pesos este 4 de septiembre de 2025.

  • Miércoles, 3 de septiembre de 2025: La TRM fue de $4.016,94. El dólar ya mostraba una tendencia a la baja, con un cierre de $4.002,96 y un precio promedio de $4.016,65.
  • Martes, 2 de septiembre de 2025: La TRM se ubicó en $4.018,41, lo que ya representaba una caída con respecto a días anteriores.
  • Última semana de agosto: El dólar se mantuvo en un rango relativamente estable entre $3.995 y $4.050, con un cierre el 29 de agosto en $4.018,53.
Precio del dólar en casas de cambio

Según los datos de la última jornada, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio se ubicó en alrededor de $3.872, mientras que el de venta cerró cerca de los $3.995.

Así se cotiza la moneda extranjera en diversas casas de cambio del país:

  • Bogotá D.C. - $ 3,940 - $ 4,020.
  • Medellín - $ 3,780 - $ 3,980.
  • Cali - $ 3,920 - $ 4,080.
  • Cartagena - $ 3,750 - $ 3,980.
  • Cúcuta - $ 4,240 - $ 3,940.
  • Pereira - $ 3,730 - $ 3,800

El valor registrado es el precio al que compran (izquierda) y al que venden (derecha).

