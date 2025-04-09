CANAL RCN
Economía

Radical cambio que tendrán los profesores en Colombia para obtener ascensos y mejor salario

Mediante un decreto, los docentes en Colombia tendrán nuevas reglas para el proceso de ascenso de grado y reubicación salarial

Profesores en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:13 a. m.
Desde el Ministerio de Educación, se han consolidado nuevas reglas para el ascenso de grado y la reubicación salarial de los educadores en el país.

Y es que mediante el Decreto 0953 de 2025, el Gobierno nacional ha establecido un marco que busca simplificar los procedimientos, garantizar la equidad y premiar la cualificación profesional de los docentes regidos por el Estatuto de Profesionalización Docente, Decreto Ley 1278 de 2002.

Dicho Decreto 0953 de 2025 no solo compila las normativas previas, sino que introduce modificaciones sustanciales que responden a las peticiones del magisterio y a la necesidad de un proceso más ágil y menos burocrático.

Así funcionarán los ascensos y mejoras salariales a docentes

El nuevo decreto detalla los requisitos que los profesores deben cumplir para participar en el proceso. Los educadores deben estar ejerciendo su cargo, inscritos en el escalafón, haber completado al menos tres años de servicio después del periodo de prueba y contar con dos evaluaciones de desempeño favorables.

La implementación del proceso de ascenso recae en el Ministerio de Educación Nacional y en las entidades territoriales certificadas. El Ministerio será el encargado de diseñar las pruebas y los procedimientos de evaluación, mientras que las entidades territoriales se encargarán de la convocatoria, la difusión y la habilitación de los educadores que cumplan con los requisitos.

El proceso de evaluación se basará en las referencias curriculares, didácticas y pedagógicas pertinentes al área o cargo del profesor. Además, incluirá procesos de formación docente. El Ministerio publicará una resolución que detallará la estructura de las pruebas, las reglas y el cronograma.

“Para presentarse, los maestros deben cumplir requisitos como estar en ejercicio del cargo e inscritos en el escalafón, haber trabajado al menos tres años después del período de prueba y contar con dos evaluaciones de desempeño”, dicen desde el Ministerio.

Estas serán las etapas de proceso:

  • Compra de derechos de participación e inscripción al proceso por parte de los educadores.
  • Desarrollo del proceso de evaluación.
  • Publicación de los resultados.
  • Recepción de reclamaciones frente a los resultados.
  • Resultados en firme de quienes no presentaron reclamaciones
  • Respuesta a las reclamaciones.
  • Publicación definitiva de resultados en firme.
  • Expedición de los actos administrativos, por parte de las secretarías de educación.
