El dólar en Colombia arrancó la semana con una fuerte subida. En la apertura de este lunes 23 de noviembre de 2026, la divisa se negoció a $3.501, es decir, $39,08 por encima de la tasa representativa del mercado (TRM), vigente en $3.461,92.

El primer precio de la jornada ubicó a la moneda estadounidense por encima de los $3.500.

¿Qué pasó con el dólar en la apertura de este lunes?

En el arranque de la rueda cambiaria se registraron tres operaciones por un total de US$1 millón, según el reporte preliminar. La diferencia entre el primer precio negociado y la referencia oficial fue de 1,13 %. El precio puede variar a medida que se concretan nuevas compras y ventas. El cierre de la jornada mostrará si ese impulso se sostuvo.

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La TRM, por su parte, conservó el valor del domingo. Las dos cifras pueden moverse de manera distinta porque la tasa oficial se calcula a partir de operaciones previas, mientras que la apertura recoge el primer precio negociado en la sesión del lunes.

¿Cómo se ha movido la TRM del dólar en Colombia?

La referencia oficial subió $145,22 frente al lunes pasado, equivalente al 4,38 %. Al comparar con el mismo día de octubre, el incremento es de $276,91, un 8,69 %. Además, el valor vigente quedó $46,82 por encima de la TRM del viernes 20 de noviembre.

La comparación con periodos más largos muestra otra trayectoria. Frente al inicio de 2026, la TRM sigue $295,16 por debajo, una caída del 7,86 %. Y respecto al mismo día de 2025, la diferencia es de $346,85, equivalente al 9,11 %.