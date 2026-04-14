Estas son las tácticas silenciosas que estarían usando carros y motos para robar en Bogotá

En Bogotá crece la preocupación por nuevas formas en las que algunos delincuentes estarían intentando evadir los controles de las autoridades.

Una de las más recientes prácticas detectadas tiene que ver con la manipulación de placas en vehículos y motocicletas, una estrategia que dificulta su identificación y seguimiento en hechos delictivos.

Tácticas silenciosas que estarían usando carros y motos para robar en Bogotá

Las tácticas son variadas, pero tienen un mismo objetivo: ocultar la identidad del vehículo.

Una de las más evidentes consiste en voltear la placa, dejándola boca abajo para impedir que sea leída correctamente tanto por ciudadanos como por sistemas de vigilancia.

Otra modalidad detectada es el uso de cinta aislante negra, colocada estratégicamente sobre números o letras para alterar su apariencia. Con este método, los delincuentes buscan cambiar los caracteres de la placa y así confundir los sistemas de identificación.

También se han identificado casos en los que las matrículas son cubiertas parcialmente con paños u otros elementos, dejando visibles solo algunos dígitos o letras, lo que hace mucho más difícil rastrear el vehículo en caso de que esté involucrado en un delito.

Autoridades hacen un llamado a reportar estas prácticas de los delincuentes

Estas prácticas no solo representan una infracción de tránsito que puede acarrear sanciones económicas, sino que constituyen una señal de alerta para la ciudadanía.

La circulación de carros o motos sin placas visibles o con alteraciones no debe ser normalizada, ya que puede estar relacionada con actividades delictivas.

Ante este panorama, se hace un llamado a los ciudadanos para estar atentos y reportar cualquier situación sospechosa.

Si se detecta un vehículo con estas características, se recomienda comunicarse de inmediato con la línea 123 y entregar información clave que no pueda ser modificada fácilmente, como el color del casco del conductor, la ropa que viste, el tipo de vehículo o la dirección en la que se moviliza.