Alerta a usuarios de Bre-B por peligroso mensaje de estafa que está llegando a sus celulares

La llegada de Bre-B, el nuevo Sistema de Pagos Inmediatos del Banco de la República, que promete revolucionar las transferencias interbancarias en el país, ha sido inmediatamente aprovechada por ciberdelincuentes para lanzar una oleada de estafas dirigidas a los usuarios.

Las autoridades financieras y las propias entidades bancarias han emitido una alerta urgente, advirtiendo sobre una sofisticada campaña de phishing que utiliza mensajes de texto y correos electrónicos falsos para robar información sensible y vaciar cuentas.

El método de engaño más común y preocupante se centra en la principal diferencia operativa de Bre-B frente a sistemas anteriores: la automaticidad de la transferencia.

A diferencia de plataformas como Transfiya, donde el receptor debía "aceptar" el giro, las transferencias a través de las "Llaves Bre-B" (celular, cédula o correo) se acreditan de manera inmediata y automática en la cuenta del destinatario. Este cambio de lógica es la puerta de entrada al fraude.

La supuesta necesidad de "aceptar" o "autorizar" una transferencia.

Los mensajes fraudulentos suelen seguir un patrón similar, explotando la urgencia y la novedad. El usuario recibe una notificación que, simulando ser su banco, le informa que ha recibido un giro o una transferencia a su "Llave Bre-B" por una cantidad específica.

Acto seguido, el mensaje advierte que, para hacer efectivo el dinero o evitar que sea reversado, debe "aceptar" la transacción haciendo clic en un enlace adjunto.

Un ejemplo real de estos textos maliciosos es: "Ana, se le informa que Sofía te envió 200.000 por llave, acéptalos ahora o será reversada, confirma aquí (enlace sospechoso)".

Al hacer clic en el enlace, las víctimas son redirigidas a páginas web falsas, diseñadas con gran similitud a las plataformas bancarias oficiales. En estos portales apócrifos, se les solicita ingresar credenciales de acceso, contraseñas, o incluso códigos de autenticación.

Una vez que el estafador captura esta información, obtiene el control total sobre la cuenta real del usuario, realizando robos silenciosos y extrayendo los fondos sin mediación.

Claves para no caer en engaños

La clave para no caer en este engaño, reiterada por el Banco de la República y los expertos en ciberseguridad, es comprender la mecánica de Bre-B. A diferencia de modelos anteriores de transferencias donde sí se requería la aceptación del receptor, las transferencias a través de las Llaves Bre-B son automáticas y de acreditación inmediata.

El Receptor NO tiene que realizar ninguna acción para recibir el dinero, más allá de haber registrado previamente su Llave (número de celular, correo, cédula o código alfanumérico) en la aplicación oficial de su entidad financiera.

Al recibir una transferencia, el usuario solo recibirá una notificación de confirmación en su aplicación bancaria oficial. No debe responder mensajes, ni ingresar a enlaces externos, ni "aprobar" la operación.