Paso a paso: ¿cómo registro mi llave en Bre-B y cómo la utilizo?

Desde hoy comenzó oficialmente la operación del sistema de pagos inmediatos Bre-B, una herramienta del Banco de la República que promete transformar la manera en que se envía y recibe dinero.

El nuevo mecanismo permite realizar transferencias entre distintas entidades financieras en tiempo real, sin importar si se trata de bancos, billeteras digitales o cooperativas de ahorro, y lo más importante: sin ningún costo para los usuarios.

¿Cómo registro mi llave en Bre-B?

Para entender cómo funciona este nuevo sistema, le explicamos el paso a paso de su uso, desde el registro de las llaves hasta la realización de transferencias.

El primer paso es tener instalada la aplicación de su entidad financiera en el celular. Puede tratarse de un banco tradicional, una billetera digital o una cooperativa de ahorro vinculada al sistema Bre-B.

Puede tratarse de un banco tradicional, una billetera digital o una cooperativa de ahorro vinculada al sistema Bre-B. Al ingresar a la aplicación, el usuario debe buscar el botón que aparece en la pantalla principal con el nombre “Bre-B” o “Tus llaves”. Allí encontrará dos funciones principales: registrar una llave o enviar dinero.

En la opción de registro, el usuario puede crear su llave de cuatro maneras distintas:

Con su número de celular. Con su número de cédula. Con su correo electrónico. O creando un usuario alfanumérico, que combine letras y números.

Estas llaves son únicas y permiten reemplazar los números de cuenta en las transacciones.

Así, cuando otra persona quiera enviarle dinero, solo necesitará conocer su llave, no su cuenta bancaria.

Una vez elegida la opción de registro, la aplicación confirma la vinculación y el usuario puede asociar varias llaves: puede tener una en su banco, otra en una billetera digital y una más en una cooperativa, según lo desee.

¿Cómo utilizo mi llave de Bre-B?

El siguiente paso es enviar dinero. Para hacerlo, debe volver al botón “Bre-B” y seleccionar la opción “Enviar con llave”.

RELACIONADO Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla

En ese punto, la aplicación pedirá que ingrese la llave del destinatario, que puede ser su número de celular, su cédula, su correo o el código alfanumérico que tenga registrado.

Una vez ingresada la llave, la aplicación mostrará las iniciales o el nombre del receptor, lo que permite verificar que el destino sea correcto.

Luego se introduce el monto a transferir y se confirma la operación.

La transacción se completa en cuestión de segundos, sin demoras ni necesidad de registrar previamente la cuenta. Además, funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso fines de semana y festivos.