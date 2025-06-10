Ya empezó a funcionar el nuevo sistema de pagos Bre-B: ¿es obligatorio usarlo?

A partir de hoy, 6 de octubre, comenzó oficialmente a operar en el país el sistema de pagos inmediatos Bre-B, una plataforma desarrollada por el Banco de la República que permitirá realizar transferencias en segundos entre distintas entidades financieras.

El objetivo es ofrecer un servicio más ágil, sin costos para el usuario, y que funcione todos los días, sin depender de horarios ni del banco donde esté el dinero.

¿Qué es Bre-B y en qué consiste?

El sistema ya cuenta con 84 millones de llaves registradas, según los datos más recientes.

Estas llaves son los identificadores que permiten asociar una cuenta bancaria o un depósito a un número de celular, un correo electrónico o un código alfanumérico.

Con ellas, los usuarios podrán enviar y recibir dinero sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

Del total de llaves creadas, el 52% pertenece a depósitos de bajo monto, es decir, a plataformas digitales como Daviplata, Dale y Nequi, mientras que el 46% restante está vinculado a cuentas de ahorro.

Esto demuestra que buena parte de los usuarios del nuevo sistema pertenece al segmento digital y de inclusión financiera, que concentra millones de operaciones diarias en el país.

A este nuevo modelo también se han sumado 140 cooperativas y fondos de empleados, lo que amplía el alcance del sistema más allá de los bancos tradicionales.

Gracias a esta integración, los usuarios podrán enviar dinero entre cuentas de distintos tipos de entidades, incluso si el receptor no utiliza el mismo banco o aplicación.

¿Es obligatorio usar Bre-B?

El Banco de la República aclaró que no existe una fecha límite ni es obligatorio registrar una llave.

Sin embargo, quienes lo hagan podrán beneficiarse de un sistema que permite transferencias en tiempo real y sin costo, un paso importante hacia la modernización del sistema financiero nacional.

El vicepresidente comercial de Lulobank, Santiago Mejía, explicó cómo empezar a utilizar Bre-B:

Lo primero es ingresar a tu banco y registrar tu número de celular, tu correo o un código alfanumérico para poder enviar y recibir dinero. Desde Lulobank estamos listos para operar. En promedio, cada cliente tiene dos llaves registradas.

Con el inicio oficial de Bre-B, Colombia entra en una nueva etapa de pagos digitales, donde el dinero podrá moverse de manera instantánea entre distintas plataformas, sin intermediarios ni comisiones.

El sistema busca no solo agilizar las transacciones, sino también facilitar la interoperabilidad financiera y reducir las barreras entre bancos, cooperativas y billeteras electrónicas.