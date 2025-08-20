El peligroso mensaje que está llegando para estafarlo luego de hacer una transferencia bancaria

Las autoridades financieras y de ciberseguridad han emitido una advertencia urgente a millones de usuarios sobre una nueva y sofisticada ola de estafas conocida como smishing, que se está propagando a través de mensajes de texto (SMS).

La táctica, que ha demostrado ser alarmantemente efectiva, utiliza un mensaje con un gancho específico: "Tienes una transferencia retenida, para activar tus operaciones y evitar el bloqueo de sus cuentas, ingrese aquí (enlace)".

Este tipo de fraude, que se aprovecha de la urgencia y la preocupación de los usuarios, ha resultado en pérdidas millonarias y en el robo de datos personales a gran escala.

Pilas con esta modalidad de estafa cuando hace transferencias

El método de operación es sencillo, pero muy engañoso. Los delincuentes envían masivamente mensajes de texto que simulan provenir de una entidad bancaria conocida o de una plataforma de pagos.

El mensaje inicial genera una sensación de alarma y necesidad de actuar de inmediato para resolver un problema financiero. La frase clave, "transferencia retenida", es un disparador psicológico que impulsa a las víctimas a hacer clic en el enlace adjunto sin pensarlo dos veces.

Una vez que el usuario hace clic en el enlace, es redirigido a una página web que, a primera vista, parece ser el sitio oficial de su banco. Sin embargo, se trata de una página espejo o de phishing, diseñada para capturar la información personal y financiera de la víctima.

Estos sitios fraudulentos son réplicas casi perfectas de las páginas legítimas, con logotipos, colores y diseños idénticos. En ellos, se le solicita al usuario que ingrese sus credenciales de acceso, como el nombre de usuario, la contraseña, y en muchos casos, también los códigos de verificación enviados por el banco (OTP), o incluso el número de su tarjeta de crédito y el código de seguridad (CVV).

El problema radica en que, una vez que la víctima introduce sus datos, estos son robados en tiempo real por los ciberdelincuentes. Con esta información, pueden acceder a la cuenta bancaria de la persona y realizar transferencias no autorizadas, compras en línea o incluso solicitar préstamos a nombre de la víctima.

Las consecuencias son devastadoras, no solo en términos de pérdidas económicas directas, sino también por el riesgo de suplantación de identidad.

Recomendaciones para no caer en estas estafas

Frente a este creciente problema, las autoridades han hecho un llamado a la prevención y la cautela. Expertos en ciberseguridad insisten en que la primera y más importante regla es nunca hacer clic en enlaces enviados por SMS o correo electrónico, especialmente si el mensaje genera una sensación de urgencia o alarma.

Los bancos y las entidades financieras legítimas nunca solicitan datos personales o de acceso a través de estos canales.

Además, se aconseja verificar cualquier supuesta alerta directamente a través de los canales oficiales del banco. Esto significa ir directamente al sitio web del banco escribiendo la dirección en el navegador, o contactar al servicio al cliente a través de los números telefónicos oficiales.