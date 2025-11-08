DIAN advierte sobre peligrosa estafa durante la declaración de renta

Con el inicio del calendario tributario para la declaración de renta en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lanzó una alerta urgente sobre un nuevo intento de estafa que circula en plena temporada fiscal.

A través de redes sociales, la entidad advirtió que “delincuentes están enviando mensajes falsos como este para estafarlo o robar su información personal”.

El texto fraudulento indica: “DIAN: Su estado fiscal presenta mora. Evite intereses, sanciones y cobros coactivos. Fecha límite: 31/08/2025. Información: (link fraudulento)”.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

La DIAN reiteró a los contribuyentes que no deben hacer clic en enlaces sospechosos, ni entregar datos personales, y que solo utilicen canales oficiales para cualquier consulta.

Las recomendaciones clave son:

No abrir enlaces desconocidos.

No suministrar información personal o financiera.

No acceder a páginas que no pertenezcan al dominio oficial de la DIAN.

Estas estafas, conocidas como phishing, buscan engañar a los usuarios simulando ser notificaciones legítimas de la entidad para robar contraseñas o datos bancarios.

¿Quiénes deben declarar renta desde este 12 de agosto?

Según el artículo 10 del Estatuto Tributario, son residentes fiscales en Colombia —y potencialmente obligados a declarar— quienes permanezcan más de 183 días en el país en un periodo de 365 días, trabajen para el Estado en el exterior, tengan más del 50% de su patrimonio o ingresos en Colombia, vivan en jurisdicciones de baja imposición o hayan sido requeridos por la DIAN.

En agosto de 2025, el calendario inicia así:

12 de agosto: NIT terminados en 01-02

13 de agosto: 03-04

14 de agosto: 05-06

15 de agosto: 07-08

19 de agosto: 11-12

20 de agosto: 09-10

21 de agosto: 13-14

22 de agosto: 15-16

25 de agosto: 17-18

26 de agosto: 19-20

27 de agosto: 21-22

28 de agosto: 23-24

29 de agosto: 25-26.

La DIAN recuerda que la prevención y el uso de canales oficiales son la mejor defensa contra los intentos de fraude en esta temporada de obligaciones tributarias.