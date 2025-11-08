CANAL RCN
Economía

DIAN advierte sobre peligrosa estafa durante la declaración de renta

La DIAN advirtió sobre una estafa que aprovecha la declaración de renta para engañar y robar a los contribuyentes.

Alerta de estafa en declraración de renta, según la DIAN
Foto: Alcaldía de Bogotá y Freepik

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el inicio del calendario tributario para la declaración de renta en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lanzó una alerta urgente sobre un nuevo intento de estafa que circula en plena temporada fiscal.

¿Los menores de edad deben declarar renta en Colombia? Esto dice la DIAN
RELACIONADO

¿Los menores de edad deben declarar renta en Colombia? Esto dice la DIAN

A través de redes sociales, la entidad advirtió que “delincuentes están enviando mensajes falsos como este para estafarlo o robar su información personal”.

El texto fraudulento indica: “DIAN: Su estado fiscal presenta mora. Evite intereses, sanciones y cobros coactivos. Fecha límite: 31/08/2025. Información: (link fraudulento)”.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

La DIAN reiteró a los contribuyentes que no deben hacer clic en enlaces sospechosos, ni entregar datos personales, y que solo utilicen canales oficiales para cualquier consulta.

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025
RELACIONADO

DIAN: consulte así con su cédula si debe declarar renta en agosto de 2025

Las recomendaciones clave son:

  • No abrir enlaces desconocidos.
  • No suministrar información personal o financiera.
  • No acceder a páginas que no pertenezcan al dominio oficial de la DIAN.

Estas estafas, conocidas como phishing, buscan engañar a los usuarios simulando ser notificaciones legítimas de la entidad para robar contraseñas o datos bancarios.

¿Quiénes deben declarar renta desde este 12 de agosto?

Según el artículo 10 del Estatuto Tributario, son residentes fiscales en Colombia —y potencialmente obligados a declarar— quienes permanezcan más de 183 días en el país en un periodo de 365 días, trabajen para el Estado en el exterior, tengan más del 50% de su patrimonio o ingresos en Colombia, vivan en jurisdicciones de baja imposición o hayan sido requeridos por la DIAN.

Declaración de renta 2025: estos son los ingresos que NO se tienen en cuenta
RELACIONADO

Declaración de renta 2025: estos son los ingresos que NO se tienen en cuenta

En agosto de 2025, el calendario inicia así:

  • 12 de agosto: NIT terminados en 01-02
  • 13 de agosto: 03-04
  • 14 de agosto: 05-06
  • 15 de agosto: 07-08
  • 19 de agosto: 11-12
  • 20 de agosto: 09-10
  • 21 de agosto: 13-14
  • 22 de agosto: 15-16
  • 25 de agosto: 17-18
  • 26 de agosto: 19-20
  • 27 de agosto: 21-22
  • 28 de agosto: 23-24
  • 29 de agosto: 25-26.

La DIAN recuerda que la prevención y el uso de canales oficiales son la mejor defensa contra los intentos de fraude en esta temporada de obligaciones tributarias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Transporte

Amplían plazo a conductores para trámite obligatorio de carro y moto hasta diciembre de 2025

Declaración de renta

¿Los menores de edad deben declarar renta en Colombia? Esto dice la DIAN

Icfes

¿Quiénes deben repetir el examen del Icfes en 2025? Así se considera una mala prueba

Otras Noticias

Migrantes

Colombiana fue detenida en un ascensor tras audiencia de asilo en Atlanta

Saliendo de la Corte y con una nueva audiencia programada para marzo del 2026 fue detenida por agentes del ICE.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen: así luce el lujoso anillo de compromiso

La empresaria sorprendió a miles de internautas al confirmar la gran novedad en sus redes sociales.

Enfermedades

Práctica ancestral en la India podría tratar la apnea del sueño, según investigación

Independiente Santa Fe

Así despidió la hinchada de Santa Fe a Sergio Blanco: caravana de banderas rojas y blancas

Vaticano

El Vaticano se pronuncia ante el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay