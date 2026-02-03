¡Significativo e importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 2 de marzo de 2026!

Este lunes 2 de marzo de 2026, el dólar en Colombia abrió con un precio de 3.790,950 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.766,30 pesos, lo que significa que, en comparación al lunes de la semana pasada (23 de febrero de 2026), subió 74.96 pesos.

RELACIONADO Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026

Además, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense estuvo en constantemente movimiento y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde de este 2 de marzo de 2026, cerró con tendencia a la baja.

¿Qué tanto disminuyó el precio del dólar en Colombia en el cierre de este lunes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 2 de marzo de 2026

El Banco de la República monitoreó segundo a segundo el comportamiento del dólar y determinó que el valor de cierre fue de 3.749,000 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con la tarifa de apertura, el descenso fue de exactamente 41.95 pesos.

Además, la entidad bancaria también precisó que, a lo largo del día, la Tasa Promedio del Mercado ha estado en 3.769,305 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Tomando como referencia los precios de apertura, cierre y la Tasa Representativa del Mercado, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas: