CANAL RCN
Economía

¡Significativo e importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 2 de marzo de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el precio del dólar en Colombia hoy 2 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
02:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 2 de marzo de 2026, el dólar en Colombia abrió con un precio de 3.790,950 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.766,30 pesos, lo que significa que, en comparación al lunes de la semana pasada (23 de febrero de 2026), subió 74.96 pesos.

Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026
RELACIONADO

Dólar en Colombia vuelve a subir este 2 de marzo y retoma precio de inicios de 2026

Además, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense estuvo en constantemente movimiento y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde de este 2 de marzo de 2026, cerró con tendencia a la baja.

¿Qué tanto disminuyó el precio del dólar en Colombia en el cierre de este lunes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 2 de marzo de 2026

El Banco de la República monitoreó segundo a segundo el comportamiento del dólar y determinó que el valor de cierre fue de 3.749,000 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con la tarifa de apertura, el descenso fue de exactamente 41.95 pesos.

Además, la entidad bancaria también precisó que, a lo largo del día, la Tasa Promedio del Mercado ha estado en 3.769,305 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Tomando como referencia los precios de apertura, cierre y la Tasa Representativa del Mercado, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos
RELACIONADO

¡SIGNIFICATIVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de febrero de 2026! Tocó máximos

  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Ciudadanos de esta zona del país tendrán nuevo subsidio para comprar vivienda: conozca si aplica con su cédula

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 2 de marzo

Metro de Bogotá

Acuerdo educativo abrirá cerca de 1.000 empleos vinculados al Metro de Bogotá

Otras Noticias

Irán

Murió la esposa del ayatolá Alí Jamenei, quien había quedado gravemente herida tras los ataques en Irán

Medios iraníes confirmaron la muerte de la viuda del ayatolá, líder supremo del régimen en Irán.

Yeison Jiménez

“Eres muy fuerte”: conmovedor mensaje de Lina Jiménez a su sobrina menor por su cumpleaños

La empresaria tomó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje de su sobrina.

Cali

VIDEO | Aterradoras maniobras de motociclistas dentro de un túnel en piques ilegales en Cali

Ibagué

Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023

Mundial de fútbol

¿Qué pasaría si Irán decide no jugar el Mundial 2026? Esto dice la FIFA