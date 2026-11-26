Prosperidad Social inicia este jueves 26 de noviembre el sexto ciclo de pagos de Renta Joven. En esta entrega, 72.244 participantes recibirán $400.000 cada uno.

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Si el dinero le llega a una cuenta bancaria, el último número de su documento define el día del abono. Si cobra por giro, tiene plazo hasta el 9 de diciembre.

¿Cuándo pagan Renta Joven según el último dígito de la cédula?

El calendario por cédula aplica a los participantes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) que reciben el dinero en su cuenta bancaria. Prosperidad Social programó los abonos en dos fechas:

Jueves 26 de noviembre para documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Viernes 27 de noviembre para documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

¿Dónde cobrar los $400.000 de Renta Joven por giro?

Los estudiantes que no hayan informado una cuenta bancaria a Prosperidad Social podrán reclamar el incentivo entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros.

Para saber dónde retirar el dinero, pueden buscar su municipio en la opción «Consulta tu subsidio» que indica la entidad en su comunicado.

¿A quiénes les corresponde el sexto pago de Renta Joven?

El incentivo está dirigido a participantes matriculados en programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios.

Para los estudiantes de instituciones de educación superior, el pago corresponde a la matrícula del segundo semestre de 2026. En el caso de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la transferencia cubre agosto y septiembre.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, anunció que la inversión para este ciclo será de $29.501 millones.