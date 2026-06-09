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Crece la preocupación por las filtraciones en la nube entre las PyMEs de América Latina

Filtraciones en la nube son la mayor preocupación de las PyMEs en América Latina.

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Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

junio 09 de 2026
01:39 p. m.
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Las filtraciones de datos en servicios de nube se han convertido en la principal preocupación de ciberseguridad para las pequeñas y medianas empresas de América Latina. Así lo revela un reciente estudio de Kaspersky, que advierte sobre los riesgos que enfrentan los negocios en medio de una creciente digitalización de sus operaciones.

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Según la investigación, el 48 % de las PyMEs de la región considera que las brechas de seguridad en la nube representan hoy la mayor amenaza para sus organizaciones. La cifra supera incluso la preocupación por los ataques impulsados por inteligencia artificial (45 %) y las campañas de phishing o suplantación de identidad (39 %).

¿Por qué aumentan los riesgos de seguridad en la nube?

El avance de herramientas digitales, plataformas colaborativas y servicios de almacenamiento remoto ha permitido a miles de empresas optimizar procesos y reducir costos. Sin embargo, también ha ampliado la superficie de exposición a ataques cibernéticos.

De acuerdo con Kaspersky, las brechas de seguridad en la nube suelen producirse por configuraciones incorrectas, accesos no autorizados o fallas en los mecanismos de protección, situaciones que pueden terminar exponiendo información sensible de clientes, empleados o procesos internos.

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La compañía advierte que este tipo de incidentes puede generar interrupciones operativas, pérdidas económicas y daños reputacionales, especialmente en organizaciones que cuentan con recursos limitados para gestionar la seguridad informática.

¿Cuáles son las amenazas que más afectan a las PyMEs?

Además de las filtraciones de datos, el estudio identifica un crecimiento en la preocupación por los ataques apoyados en inteligencia artificial.

Los especialistas señalan que estas tecnologías están siendo utilizadas por ciberdelincuentes para crear correos electrónicos, mensajes y campañas fraudulentas cada vez más convincentes y personalizadas, lo que dificulta su detección por parte de empleados y usuarios.

Por su parte, el phishing continúa siendo uno de los métodos más frecuentes para comprometer empresas. Este tipo de fraude busca engañar a las víctimas mediante la suplantación de entidades legítimas para obtener contraseñas, datos financieros o accesos a sistemas corporativos.

“Hoy, en un mundo donde las amenazas evolucionan a cada minuto, las PyMES requieren soluciones automatizadas y sistemas inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, identificar comportamientos sospechosos y responder de forma inmediata, solo así pueden tener una defensa efectiva y fortalecer su seguridad en cada etapa del crecimiento del negocio”, comentó Leandro Cuozzo, analista de seguridad para Kaspersky en América Latina.

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El informe pone de manifiesto un desafío creciente para las pequeñas y medianas empresas de la región: fortalecer sus estrategias de ciberseguridad en un entorno donde los ataques son cada vez más sofisticados y donde la protección de la información se ha convertido en un factor clave para la continuidad de los negocios.

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