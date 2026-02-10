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¿En cuánto quedará? Gobierno y empresarios mueven sus primeras fichas por el salario mínimo de 2027

Así fue la primera reunión entre ambas partes para definir el alza del próximo año.

Salario mínimo 2027.
Salario mínimo 2027. Foto: diseñada por Magnific.

Mateo Alfonso Rey

octubre 02 de 2026
02:45 p. m.
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La discusión oficial por el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 ha comenzado oficialmente. Representantes del Gobierno Nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras se dieron cita en el primer encuentro, un espacio que desde ya promete tensiones, posturas encontradas y una intensa puja económica de cara al próximo año.

A diferencia de otros años, el Ejecutivo ha querido trazar una ruta anticipada bajo la premisa de "escuchar antes de decidir". Durante esta primera sesión extraordinaria, liderada por el Ministerio del Trabajo, se pusieron sobre la mesa no solo las expectativas de incremento salarial, sino una amplia baraja de reformas y normativas laborales.

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Entre los asuntos prioritarios que dilataron la agenda figuran las condiciones de regulación para plataformas digitales, los esquemas de inspección laboral, disposiciones específicas para periodistas y comunicadores sociales, así como los lineamientos frente al acoso y la discriminación en los espacios de trabajo.

La amplitud de los temas obligó a las partes a acordar la creación de mesas técnicas especializadas que permitan examinar cada punto con rigor jurídico y técnico.

¿Quiénes participaron en la mesa de concertación?

El carácter tripartito de la negociación volvió a reunir a los pesos pesados de la economía nacional:

  • Por el sector empresarial: Hicieron presencia delegados del Consejo Gremial Nacional, la ANDI, Fenalco, Acopi, Asobancaria y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
  • Por los trabajadores: Las principales centrales obreras del país (CUT, CGT y CTC), junto a confederaciones de pensionados, acudieron con la consigna de proteger el poder adquisitivo de los hogares colombianos frente al costo de vida.
  • Por el Gobierno: Viceministerios de la cartera laboral y delegados técnicos encargados de mediar en un contexto macroeconómico desafiante.

Así quedaría el salario mínimo si sube 7% o 10%

Tomando como referencia el salario mínimo legal vigente actual en Colombia (que es de $1.750.905), un incremento porcentual para 2027 dejaría las cifras estimadas de la siguiente manera:

Si el aumento es del 7%

  • Aumento en pesos: Aproximadamente $122.563
  • Nuevo Salario Mínimo (SMLMV): $1.873.468
  • A esto se le sumaría el respectivo auxilio de transporte vigente para ese momento.

Si el aumento es del 10%

  • Aumento en pesos: Aproximadamente $175.090
  • Nuevo Salario Mínimo (SMLMV): $1.925.995
  • Con este porcentaje, el salario base quedaría a un paso de la barrera de los 1.9 millones de pesos sin incluir el auxilio de transporte.

El cronograma oficial ya está en marcha. Tras este primer acercamiento, se fijó como fecha límite el 9 de octubre para que los sectores participantes entreguen sus observaciones formales y propuestas iniciales.

Posteriormente, la Comisión volverá a reunirse de forma presencial el 13 de octubre para evaluar los insumos de la mesa técnica y afinar los detalles de la negociación que marcará el rumbo financiero de millones de colombianos en 2027.

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