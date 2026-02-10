Clientes podrán ganar carro de lujo en Colombia: conozca quiénes y cómo participar en ello

La celebración de aniversario de una de las cadenas de hipermercados más reconocidas del país, Jumbo, trae este año una dinámica comercial sin precedentes orientada al mercado colombiano.

En medio de un escenario económico donde los hogares analizan con detenimiento cada movimiento financiero —respaldados por indicadores recientes del costo de vida reportados por el DANE—, las grandes superficies buscan incentivar el consumo a través de estrategias de alto impacto.

En esta ocasión, la compañía ha decidido apostarle a la electromovilidad y a la innovación, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de llevarse a casa un vehículo eléctrico de la marca Tesla.

La campaña promocional, estructurada para capturar la atención de miles de compradores, se concentra en premiar la fidelidad durante sus tradicionales fechas de festejo. A diferencia de otras dinámicas comerciales enfocadas en la adquisición exclusiva de referencias o artículos específicos, la iniciativa se centra en un umbral mínimo de gasto dentro de los establecimientos físicos o canales digitales de la marca.

El requisito para entrar en el sorteo de lujoso auto

Para poder acceder a la posibilidad de participar en la rifa de este codiciado vehículo eléctrico, el requisito principal anunciado por la cadena de supermercados consiste en efectuar compras que superen un valor determinado.

Concretamente, los clientes deben realizar transacciones por un monto superior a los $180.000 pesos colombianos, asegurándose de cumplir con las condiciones estipuladas en los términos y normativas de la dinámica de aniversario.

Adicionalmente, dentro de los requerimientos operativos para validar la inscripción al sorteo, se destaca la importancia de estar registrado previamente en el programa de fidelización de la compañía, como el sistema de Puntos Cencosud, lo que permite generar los tiquetes o registros electrónicos correspondientes a cada compra elegible realizada dentro de las fechas establecidas por la organización.

La inclusión de un automóvil Tesla como premio mayor refleja cómo las marcas en Colombia están adaptando sus estrategias de marketing a las nuevas tendencias globales de sostenibilidad y tecnología avanzada. Los vehículos de la compañía de Elon Musk han dejado de ser una rareza visual en las calles del país para convertirse en referentes aspiracionales de transporte limpio.

Con esta iniciativa, el supermercado busca dinamizar sus ventas y ofrecer un atractivo inusual que rompe con los premios tradicionales de mercado, motivando a los consumidores a centralizar sus compras habituales en la cadena mientras se mantenga vigente la temporada de aniversario.