Bancolombia deberá afrontar millonaria multa por esta razón: Superfinanciera lo dio a conocer

La entidad fue castigada por las fallas que tuvieron en el 2024 y afectaron a los consumidores financieros.

noviembre 12 de 2025
01:54 p. m.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) impuso una dura sanción económica de $500 millones de pesos a Bancolombia S.A. por las graves afectaciones causadas a millones de usuarios debido a la caída prolongada de sus canales digitales en junio del año pasado, esto más específicamente en los días 3, 4 y 5 del mes en mención.

Este incidente, que se extendió por varios días a principios de junio de 2024, dejó a los clientes sin acceso a la aplicación móvil y otros servicios en línea, generando un masivo descontento y numerosos perjuicios.

"Particularmente, la Delegatura para el Consumidor Financiero de la Superfinanciera, realizó las actividades de supervisión orientadas a obtener información y recaudar material probatorio que permitiera determinar la ocurrencia o no de conductas que infringieran el Régimen de Protección", informó la Superfinanciera en la resolución emitida.

Estas fueron las razones por las que Bancolombia fue sancionado

De acuerdo a lo conocido, las fallas operativas se originaron a partir de un mantenimiento programado que, debido a complicaciones inesperadas, provocó una indisponibilidad generalizada de los servicios digitales, incluyendo las plataformas de Nequi.

Este evento de indisponibilidad, que afectó a cerca de 17 millones de usuarios, impidió a los clientes realizar transacciones esenciales, consultar saldos o efectuar pagos durante más de 48 horas.

La Superfinanciera aseguró que Bancolombia incurrió en incumplimiento de las normas de protección al consumidor financiero. Específicamente, la multa se fundamenta en la violación de los principios de trato justo, debida diligencia, y la obligación de proveer información cierta, suficiente y oportuna a los consumidores.

"Que con fundamento en las facultades de supervisión previstas en el numeral 4 del artículo 326 del EOSF, esta Superintendencia adelantó a partir del 6 de junio de 2024, mediante el radicado número 2024082175-000-000, actividades de supervisión sobre BANCOLOMBIA, para evaluar los eventos de indisponibilidad presentados en los canales digitales, los días 3, 4 y 5 de junio del 2024 y su impacto sobre los consumidores financieros", se lee.

Finalmente, se informó que la entidad financiera deberá realizar el millonario pago el Banco Agrario de Colombia, y esto deberá efectuarse al día siguiente hábil de la resolución.

"En caso de no realizarse el pago en ese día, desde esa fecha y hasta el día de su cancelación se causará un interés equivalente a una y medias veces (1.5) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período sobre el valor insoluto de la sanción", advirtieron.

