Esta es la fecha en la que Nequi se separará de Bancolombia de manera definitiva: estos son sus planes

Nequi, la popular billetera digital que ha redefinido el acceso a los servicios bancarios para millones de ciudadanos, ha dado el paso definitivo hacia la independencia de Bancolombia.

Tras recibir la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), la popular billetera se encamina a concretar su separación operativa de la matriz bancaria durante el año 2026.

Esta estrategia, anunciada por el Grupo Cibest, busca maximizar el valor de Nequi como una entidad autónoma y fortalecer su posición en el ecosistema digital.

Fecha en la que Nequi se va a separar de Bancolombia

De acuerdo con lo entregado por la entidad, la separación se efectuará en 2026 y empezará a funcionar como independiente a partir del segundo semestre del año en mención.

“Para Nequi, se avecina un nuevo hito. Se separará de Bancolombia el próximo año y operará como una entidad independiente; esto ocurrirá durante el segundo semestre del próximo año”, anunció Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest en una conferencia.

Y agregó: "Estamos seguros de que, con la evolución que hemos tenido, los resultados que está logrando Nequi, el número de usuarios activos, el nivel de depósitos y el comportamiento de su cartera de crédito, seremos rentables en 2026, sin duda”.

¿Qué impacto tendrán los usuarios con la separación de Nequi y Bancolombia?

Uno de los puntos clave que tanto Nequi como Bancolombia han querido enfatizar es la continuidad del servicio para su vasta base de usuarios, que ya supera los 26 millones de colombianos. La separación será principalmente un cambio a nivel legal, regulatorio y operativo interno, pero la experiencia cotidiana de los usuarios se mantendrá inalterada.

Los clientes podrán seguir utilizando la aplicación de la misma forma para enviar y recibir dinero, pagar facturas, solicitar préstamos, usar la tarjeta, y acceder a los corresponsales y la red de cajeros Bancolombia, entre otros servicios. Los canales de atención y servicio de Nequi también continuarán operando con normalidad.

El mensaje es claro: "Los usuarios pueden estar tranquilos", pues la transformación busca fortalecer y expandir la capacidad de Nequi para ofrecer un portafolio de productos financieros más amplio y a la medida de las necesidades de la banca digital.