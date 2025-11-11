CANAL RCN
Nuevo servicio de Bancolombia permite invertir dinero desde $50.000: así funciona

Bancolombia presentó una nueva plataforma digital que permite invertir desde $50.000 en portafolios automatizados o fondos colectivos, todo desde el celular y sin trámites complejos.

Bancolombia tiene nuevos horarios en todas sus oficinas de Colombia
Foto: cortesía Bancolombia

noviembre 11 de 2025
04:37 p. m.
Bancolombia sigue apostándole a la transformación digital y a la inclusión financiera.

En las últimas horas, la entidad lanzó un nuevo marketplace de inversión, una plataforma que permite a los usuarios invertir su dinero desde $50.000 en distintos portafolios y fondos, sin necesidad de contar con experiencia previa en el mercado financiero.

Invesbot y Fondos Colectivos: dos caminos para invertir

El nuevo espacio digital hace parte de Valores Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia, y fue diseñado para acercar el mundo de las inversiones a todas las personas, adaptándose a sus necesidades, perfil de riesgo y liquidez.

“Queremos que invertir deje de ser algo lejano o exclusivo. Nuestra meta es que cualquier colombiano pueda hacerlo de manera fácil, segura y acompañada”, señaló la entidad.

El marketplace ofrece dos principales opciones de inversión. La primera es Invesbot, una herramienta automatizada que recomienda portafolios según los objetivos del usuario. Este asistente digital cuenta con cuatro modalidades: Renta Digital Conservador, Moderado, Crecimiento y Alto Crecimiento.

La segunda alternativa son los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), ideales para quienes desean explorar diferentes tipos de activos y tener más control sobre sus decisiones.

En la plataforma se puede consultar información detallada sobre cada fondo, como rentabilidad histórica, tipo de activos, perfil de riesgo y monto mínimo de apertura.

Inversión desde $50.000 y meta de expansión

Con un monto mínimo de $50.000, los usuarios podrán acceder a más de 15 alternativas de inversión, todo desde un entorno 100 % digital. Bancolombia espera llegar a más de 15.000 nuevos inversionistas para 2026, fortaleciendo la educación financiera y promoviendo la cultura del ahorro e inversión en el país.

Esta iniciativa consolida a Bancolombia como uno de los bancos pioneros en ofrecer soluciones digitales que facilitan el acceso a las finanzas personales desde cualquier lugar.

