Premio mayor de MiLoto cayó en Bogotá: esta es la millonaria cifra que se llevó el ganador

Un afortunado colombiano se ha consagrado como el nuevo millonario del país, tras acertar los cinco números del sorteo 411 de MiLoto, el popular juego de azar operado por Baloto. La suerte, que a menudo se muestra esquiva, ha entregado un premio acumulado de $300 millones de pesos al feliz ganador, quien adquirió su tiquete a través de la modalidad digital.

El sorteo, que se llevó a cabo la noche del pasado martes 7 de octubre de 2025, se convirtió en el epicentro de la emoción nacional al reportar un único acierto con los cinco números requeridos.

Según el anuncio oficial de Baloto, el boleto ganador fue comprado en línea, a través de la plataforma web del juego, lo que subraya la creciente tendencia de los colombianos a participar en este tipo de juegos desde la comodidad de sus hogares o dispositivos móviles.

Con estos números se ganó el MiLoto en Bogotá

Los números que cambiaron la vida del nuevo millonario fueron: 01 - 08 - 11 - 33 - 39. Esta combinación, seleccionada de forma automática en la compra digital, le permitió al jugador en la capital colombiana llevarse el gran premio mayor que había estado acumulándose en los sorteos previos.

Según informó la entidad, el boleto ganador de trescientos millones de pesos fue vendido en Bogotá, quedándose con uno de los premios acumulados más grandes de la mecánica.

Aunque el foco está en el ganador de los $300 millones, el sorteo 411 de MiLoto fue generoso con otros participantes.

En total, se registraron 8.847 ganadores en las categorías de premios menores, repartiendo una suma total en premios de $371.202.000. Este monto incluye a los afortunados que acertaron cuatro, tres o dos números, asegurando premios que, si bien son menores al acumulado, siempre representan un alivio económico o un motivo de celebración.

Los 22 jugadores que acertaron cuatro números se hicieron acreedores a $673.750 pesos cada uno, mientras que otros miles de participantes ganaron sumas que les permiten recuperar el valor del tiquete y, en algunos casos, obtener una pequeña ganancia adicional.

¿Cuándo vuelve a jugar MiLoto?

Con el acumulado principal ya entregado, el próximo sorteo de MiLoto reinicia su bote. Para el jueves 9 de octubre, el nuevo premio mayor será de $120 millones de pesos, esperando a un nuevo soñador que se una a la lista de colombianos afortunados.

Los sorteos de MiLoto se realizan todos los lunes, martes, jueves y viernes, ofreciendo cuatro oportunidades semanales de convertirse en el próximo millonario del país. El caso de este bogotano reconfirma que, en Colombia, la fortuna puede estar a solo cinco números de distancia, o en este caso, a un clic de distancia en la modalidad en línea.