CANAL RCN
Economía

Cayó MiLoto por primera vez en este 2026 en Colombia: ganador se llevó 1.000 millones de pesos

El ganador tuvo lugar en Antioquia. Conozca los resultados.

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario
Foto: MiLoto

Noticias RCN

enero 21 de 2026
02:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La suerte ha sonreído por primera vez en el año 2026 a los jugadores de MiLoto. En la noche de este martes 20 de enero, durante el sorteo número 0471, un afortunado ciudadano se convirtió en el primer nuevo millonario del año al llevarse la impresionante suma de 1.000 millones de pesos.

El tiquete ganador fue vendido en un punto de venta físico en el municipio de Bello, Antioquia, una localidad que parece tener un romance especial con este juego, pues es la tercera vez que el premio mayor cae en dicho territorio.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 21 de enero
RELACIONADO

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 21 de enero

El sorteo, que fue transmitido en vivo entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m., arrojó la combinación ganadora que hoy tiene celebrando a una familia antioqueña. Los números que le dieron la victoria al apostador fueron: 01 - 09 - 13 - 17 - 20

Con este acierto total, el acumulado de 1.000 millones de pesos —uno de los más altos registrados desde el lanzamiento de la modalidad en octubre de 2023— encontró finalmente un dueño.

MiLoto dejó más ganadores en este sorteo

Aunque el premio mayor fue para una sola persona, la jornada del 20 de enero fue especialmente generosa. El sistema paramutual de MiLoto permitió que otros 19,709 jugadores también recibieran premios en las categorías menores, distribuidos de la siguiente manera:

  • 4 aciertos: 61 personas ganaron $433,400 cada una.
  • 3 aciertos: 1,943 ganadores recibieron $22,100 cada uno.
  • 2 aciertos: 17,705 apostadores recuperaron el valor de su inversión con un premio de $4,000 cada uno.

¿Cuánto le quitan al ganador de MiLoto?

  • Impuesto a las Ganancias Ocasionales (20%): Este es el descuento más significativo. Según el Estatuto Tributario, los premios provenientes de loterías, rifas y apuestas se consideran "ganancias ocasionales".

Tarifa: 20% sobre el valor total del premio.

  • Impuesto a Ganadores (17%): Existe una transferencia que se hace directamente a la salud. Muchas loterías aplican un 17% de impuesto sobre el valor bruto que va destinado a los fondos de salud de los departamentos.
  • Gravamen a los Movimientos Financieros (4×1.000): Al momento en que la fiduciaria te transfiere el dinero a tu cuenta bancaria, se genera este impuesto nacional.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Borrador de decreto propone reducir inversión extranjera de fondos de pensiones del 50% al 30%

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 21 de enero

Educación

Universidades de Colombia que están entre las 1.000 mejores del mundo, según ranking de 2026

Otras Noticias

Animales

¿Qué pasó con ‘Lupita’, la guacamaya que trató de ser raptada en Quindío?

Pese al inconformismo de la comunidad, el ave se encuentra en un centro especializado en donde se está evaluando su recuperación.

La casa de los famosos

Accidente en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿se quedarán sin alimento?

El percance desató la preocupación entre todos los habitantes de la casa más famosa del país.

Atlético Nacional

Lo que dijo Marino Hinestroza sobre su no llegada a Boca Juniors: revelan chat

Vaticano

Encuesta reveló que los empleados del Vaticano están descontentos, ¿Por qué?

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia