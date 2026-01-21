Cayó MiLoto por primera vez en este 2026 en Colombia: ganador se llevó 1.000 millones de pesos

La suerte ha sonreído por primera vez en el año 2026 a los jugadores de MiLoto. En la noche de este martes 20 de enero, durante el sorteo número 0471, un afortunado ciudadano se convirtió en el primer nuevo millonario del año al llevarse la impresionante suma de 1.000 millones de pesos.

El tiquete ganador fue vendido en un punto de venta físico en el municipio de Bello, Antioquia, una localidad que parece tener un romance especial con este juego, pues es la tercera vez que el premio mayor cae en dicho territorio.

El sorteo, que fue transmitido en vivo entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m., arrojó la combinación ganadora que hoy tiene celebrando a una familia antioqueña. Los números que le dieron la victoria al apostador fueron: 01 - 09 - 13 - 17 - 20

Con este acierto total, el acumulado de 1.000 millones de pesos —uno de los más altos registrados desde el lanzamiento de la modalidad en octubre de 2023— encontró finalmente un dueño.

MiLoto dejó más ganadores en este sorteo

Aunque el premio mayor fue para una sola persona, la jornada del 20 de enero fue especialmente generosa. El sistema paramutual de MiLoto permitió que otros 19,709 jugadores también recibieran premios en las categorías menores, distribuidos de la siguiente manera:

4 aciertos: 61 personas ganaron $433,400 cada una.

3 aciertos: 1,943 ganadores recibieron $22,100 cada uno.

2 aciertos: 17,705 apostadores recuperaron el valor de su inversión con un premio de $4,000 cada uno.

¿Cuánto le quitan al ganador de MiLoto?

Impuesto a las Ganancias Ocasionales (20%): Este es el descuento más significativo. Según el Estatuto Tributario, los premios provenientes de loterías, rifas y apuestas se consideran "ganancias ocasionales".

Tarifa: 20% sobre el valor total del premio.