Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 21 de enero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy miércoles 21 de enero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 21 de enero
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
01:50 p. m.
El Super Astro Sol volvió a generar expectativa entre miles de jugadores en Colombia este miércoles 21 de enero de 2026.

Este juego de azar se mantiene como uno de los más consultados del país, gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de participar todos los días con una apuesta accesible.

Así quedaron los números ganadores del Super Astro Sol del miércoles 21 de enero de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado este miércoles, el número ganador del Super Astro Sol fue XXX y el signo zodiacal ganador fue XXX.

Quienes acertaron tanto el número como el signo podrán reclamar el premio mayor establecido para este sorteo. Asimismo, los jugadores que solo coincidieron en una de las dos opciones —ya sea número o signo— también pueden acceder a premios secundarios.

Es importante que los apostadores verifiquen siempre el resultado en puntos oficiales o plataformas autorizadas, así como en portales confiables como Noticias RCN.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y a qué hora es el sorteo?

El Super Astro Sol es un juego de azar en el que el participante debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambas opciones.

Sin embargo, el sistema permite distintas modalidades de apuesta como solo al número, solo al signo o a la combinación completa. Entre mayor sea la coincidencia con el resultado oficial, mayor será el premio que se puede obtener.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días en horas de la tarde (4:00 p.m.), por lo que las apuestas deben hacerse con anticipación en los puntos autorizados o canales digitales habilitados.

