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Cayó MiLoto en Bogotá: este fue el ganador de más de 300 millones de pesos

Conozca los números ganadores.

Foto: Baloto

Mateo Alfonso Rey

octubre 06 de 2026
11:02 a. m.
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La suerte volvió a sonreírle a los apostadores en el país. El más reciente sorteo de MiLoto, correspondiente al lunes 5 de octubre de 2026 (Sorteo #618), dejó un afortunado ganador del premio mayor, quien acertó la combinación perfecta y se llevó un acumulado total de 350 millones de pesos.

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Aunque el premio mayor cayó en manos de un solo feliz ganador, miles de tiquetes adicionales obtuvieron recompensas en las categorías menores. La dinámica de MiLoto dejó el siguiente balance de ganadores:

5 aciertos (Premio Mayor): 1 ganador ($350.000.000).
4 aciertos: 49 ganadores.
3 aciertos: 985 ganadores.
2 aciertos: 11.352 ganadores (quienes recuperaron el valor de su inversión inicial).

¿De cuánto es el nuevo acumulado de MiLoto?

Debido a que el premio mayor entregó su pozo acumulado en esta jornada, la cifra base del juego se reinicia. Para el próximo sorteo, el nuevo acumulado estimado de MiLoto arranca en 120 millones de pesos, listos para ser ganados por quienes deseen probar su suerte en los próximos días.

¿Cómo se juega a MiLoto?

Debe elegir 5 números del 1 al 39. Puedes hacerlo de forma manual seleccionando sus números favoritos o utilizando la modalidad automática (Baloto digital o en puntos autorizados de red a nivel nacional). Los sorteos se realizan habitualmente los días lunes, martes, jueves y viernes.

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