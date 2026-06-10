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Asesinaron a tiros a reconocido influencer

El hecho ocurrió a las afueras de un autolavado y las autoridades están adelantando la investigación.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
10:01 a. m.
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Un reconocido influencer de India murió tras ser víctima de un ataque armado el sábado 6 de octubre de 2026.

Mad Sandhu, que era originario de Amritsar, Punjab, y no solo se destacó como creador de contenido, sino que también como maquillador y empresario, fue asesinado a las afueras de un lavadero de vehículos.

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Este influencer tenía más de 220.000 seguidores en las redes sociales y era una voz visible de la comunidad LGBT+ en India. Además, trabajó como actor en la película 'Oye Bhole Oye'.

Esto es lo que se sabe del asesinato de Mad Sandhu, el reconocido influencer de India

Según el reporte de las autoridades de India, el influencer Mad Sandhu se encontraba en Loharka Road esperando que terminaran de lavar su vehículo.

Sin embargo, sobre las 6:00 de la tarde del sábado 3 de octubre (hora de India), se le acercaron dos hombres en una moto, le dispararon sin mediar palabra y huyeron de inmediato.

Tras lo sucedido, Mad Sandhu fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, pero, a pesar de la intervención de lo especialistas, falleció al poco tiempo debido a la gravedad de sus heridas.

¿Qué han conocido las autoridades tras el crimen de Mad Sandhu, el reconocido influencer de India?

Después de recopilar los primeros testimonios, las autoridades de India se han enterado de que Mad Sandhu había recibido amenazas y solicitado protección.

En consecuencia, los investigadores continúan tratando de esclarecer quiénes fueron los responsables del asesinato para capturarlos y llevar a cabo las diligencias judiciales correspondientes.

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No obstante, hasta el momento no han sido identificadas las personas que dispararon y siguen siendo desconocidas las causas del crimen.

"Esta noticia me rompe el corazón", "él no le hacía daño a nadie", "le cortaron los sueños", "no entiendo por qué esto sigue ocurriendo", "que en paz descanse", "que se haga justicia" y "qué tragedia", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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