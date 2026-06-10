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Ayda Valencia, reconocida vidente de Colombia, habló de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

A la vidente le preguntaron por el descanso del alma del artista y respondió. Descubra aquí los detalles.

Foto: captura de pantalla del pódcast 'Se siente bien' y @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
10:38 a. m.
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Han pasado ocho meses y 26 días desde que Yeison Jiménez, el importante cantante colombiano de música popular, falleció en un accidente aéreo.

El 10 de enero de 2026, entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, la aeronave del 'aventurero' cayó a los pocos minutos de haber despegado y se incineró.

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Tras ese trágico desenlace, también fallecieron Jefferson Osorio, su mánager; Óscar Marín, su asistente personal; Juan Manuel Rodríguez, el productor visual; Waisman Mora, el fotógrafo; y Fernando Torres, el piloto.

A pesar de que Yeison Jiménez ya no se encuentra en este plano terrenal, su familia ha trabajado para que se continúen realizando los lanzamientos de las canciones que dejó grabadas.

Además, sus seguidores siguen teniendo muy presente su legado y, por lo tanto, Ayda Valencia, la reconocida vidente colombiana, habló de cómo estaría el artista en el plano espiritual. ¿Qué dijo?

Yeison Jiménez está descansando en paz, de acuerdo con Ayda Valencia, la reconocida vidente de Colombia

En una entrevista con La Kalle, Ayda Valencia manifestó que el alma de Yeison Jiménez está teniendo un descanso óptimo debido a que fue una buena persona.

"Está muy bien, está perfecto. Yo tuve la oportunidad de hacer una canalización y él no está penando ni sufriendo", detalló la vidente.

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"Era una persona bastante espiritual, que creía mucho en Dios y que, en su haber, tenía las cuentas claras para cuando le tocó el momento", agregó Ayda Valencia.

Los familiares de Yeison Jiménez recordaron al artista con un video

En las últimas horas, en las redes sociales de Yeison Jiménez, se publicó un video que él grabó en selfie durante un concierto y se escribió el siguiente mensaje:

Él sabía que estaba viviendo un momento grande. Hoy este video nos recuerda a ese Yeison que tanto nos hizo sonreír: feliz, orgulloso de lo que había logrado y gozándose cada segundo de lo que había construido. Qué falta nos haces, 'aventurero'.

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