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Gobierno de De la Espriella fija nueva fecha para la entrada del RUI en Colombia

El Registro Universal de Ingresos tendrá un nuevo periodo de transición mientras el DNP ajusta sus modelos de clasificación y corrige fallas detectadas.

RUI en Colombia DNP
FOTO: Gemini AI

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
08:18 a. m.
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella volvió a aplazar la entrada en operación del Registro Universal de Ingresos (RUI), sistema que busca asumir funciones relacionadas con la clasificación socioeconómica de los hogares y la focalización de programas sociales.

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El cronograma inicial establecía que la puesta en marcha del RUI comenzaría el 1 de agosto de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, mientras que la transición se extendía hasta el 31 de octubre de 2026.

De acuerdo con el proyecto de decreto actualizado, el nuevo plazo de transición se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, según informó Cambio. Es importante señalar que inicialmente el el Departamento Nacional de Planeación (DNP) propuso extender el periodo de transición hasta el 31 de julio de 2027.

El RUI fue incorporado durante la administración Petro en el Plan Nacional de Desarrollo como una herramienta destinada a mejorar la focalización de la oferta social.

¿Por qué se aplazó la entrada en operación del RUI?

Una de las principales razones del nuevo aplazamiento son las fallas técnicas detectadas durante las primeras fases del sistema. El DNP considera que los algoritmos y modelos matemáticos utilizados para clasificar a los hogares todavía deben ser calibrados, optimizados y validados antes de que el RUI pueda convertirse en el principal instrumento de focalización.

A esto se suma el volumen de reclamos registrado durante la implementación inicial. En apenas un mes se recibieron más de 120.000 peticiones relacionadas con el RUI, una cifra que, según la información proporcionada, equivale a casi diez veces el total registrado durante todo 2025.

El DNP también identificó dificultades para medir de manera precisa la situación económica de los hogares debido a la variación de los ingresos de un mes a otro y a los altos niveles de informalidad. Por esta razón, el Gobierno plantea revisar y contrastar la información utilizada por el sistema con diferentes registros administrativos antes de avanzar hacia su operación plena.

El desarrollo del nuevo sistema también estuvo afectado por las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, según la memoria justificativa del proyecto. El DNP señaló que las afectaciones en más de 476 municipios redujeron la capacidad técnica necesaria para completar la transición hacia el RUI.

Los daños registrados en alcaldías, oficinas del Sisbén y redes de conectividad limitaron la operación en esos territorios. Esto afectó tanto la atención de los ciudadanos como la actualización de sus datos, procesos considerados necesarios para avanzar en la implementación del nuevo modelo de clasificación socioeconómica.

¿Qué pasará con el Sisbén IV mientras entra en funcionamiento el RUI?

Durante el periodo de transición, el Sisbén IV continuará siendo el principal criterio utilizado por las entidades para focalizar subsidios y programas sociales.

El RUI busca asumir funciones relacionadas con la clasificación socioeconómica y la focalización de la oferta social, pero su implementación completa dependerá de que se superen las dificultades identificadas.

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