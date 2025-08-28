Ministerio de Trabajo lanza advertencia a empresas en Colombia: recargos festivos y nocturnos en la mira

La Reforma Laboral en Colombia, Ley 2466 de 2025, entró en vigor el 25 de junio de 2025, tras ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Desde esta fecha, la aplicación de algunas de sus disposiciones es gradual o requiere de un período de transición.

Dos de los puntos más importantes en la reforma se dieron sobre el aumento de recargo dominical, siendo este de manera gradual. Para este 2025, por ejemplo, este paso de 75% al 80%.

En cuanto al recargo nocturno, este iniciará a las 7:00 p.m., pero entrará en vigencia seis meses después de la promulgación de la ley.

Con los puntos ya entrando en rigor, desde el Ministerio de Trabajo se anunció un riguroso programa de inspecciones a empresas en todo el territorio nacional, con el objetivo de verificar el estricto cumplimiento de la Ley 2466 de 2025, la recién sancionada Reforma Laboral.

Llamado a las empresas con respecto a la reforma laboral

Las inspecciones se centrarán en varios aspectos cruciales de la nueva ley. Uno de los más importantes es la revisión de los recargos nocturnos, que pasaron a ser del 35%, y de los recargos dominicales y festivos, que tendrán un aumento escalonado hasta alcanzar el 100% en 2027.

"Vamos a hacer una inspección general en todo el país, una inspección y una labor de vigilancia y control para corroborar si se le ha pagado a los trabajadores de Colombia, el recargo nocturno y dominical de un 80% como lo prevé la ley y que debe haber sido pagado desde el 25 de junio que fue el día de la expedición o de la sanción de la ley por parte del presidente de la República", anunció el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Además, los inspectores laborales verificarán que se respeten los horarios de trabajo y los periodos de descanso establecidos, así como las nuevas regulaciones sobre teletrabajo y desconexión laboral.

El Ministerio también pondrá especial atención en la contratación y las condiciones laborales del personal de servicio doméstico, un sector históricamente precarizado que ahora exige un contrato formal y el pago de todas las prestaciones sociales.

Las inspecciones no solo tienen un carácter sancionatorio, sino también pedagógico. El Ministerio de Trabajo ha manifestado que, en un principio, las visitas a los hogares con trabajadoras domésticas, por ejemplo, tendrán un enfoque de orientación y socialización de la nueva normativa, aunque sin dejar de lado la posibilidad de aplicar sanciones en caso de persistir el incumplimiento.

Puntos principales de la reforma laboral

La Ley 2466 de 2025, la "Reforma Laboral" en Colombia, introduce una serie de cambios significativos que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, formalizar el empleo y equilibrar las relaciones entre empleadores y empleados.