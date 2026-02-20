CANAL RCN
De 16.000 a menos de 5.000: el desplome silencioso del mercado de taxis

La venta de taxis disminuyó históricamente en todo Colombia, entre otras cosas, por las aplicaciones de servicio.

Taxis
Foto: AFP

febrero 20 de 2026
04:45 p. m.
El mercado de taxis en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Mientras el sector automotor en general registró un crecimiento significativo en 2025, el segmento destinado al servicio público individual continuó en contracción y alcanzó su nivel más bajo en al menos 14 años.

De acuerdo con cifras consolidadas por la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), durante el año pasado se matricularon únicamente 4.693 taxis nuevos en el país. La cifra contrasta fuertemente con lo que ocurría en 2012, cuando el registro superaba las 16.000 unidades anuales.

Una caída que marca un punto crítico

El retroceso más reciente representó una disminución del 11% frente al año inmediatamente anterior. Si bien durante 2020 y 2021 el sector reportó cifras incluso menores —3.298 y 4.552 unidades respectivamente— esos años estuvieron marcados por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, que afectaron transversalmente a toda la economía.

Lo que preocupa al sector es que, excluyendo ese periodo extraordinario, nunca se había registrado un nivel tan bajo de matrículas como el observado en 2025. Desde 2012, el segmento mostró una tendencia descendente con altibajos relevantes, como en 2015 cuando apenas se superaron las 7.400 unidades, o en 2023 con menos de 5.000 registros. Sin embargo, el dato más reciente consolida el mínimo histórico dentro de un contexto económico ya normalizado.

Entre las razones que explican este comportamiento se encuentra el crecimiento sostenido de plataformas digitales de transporte como Uber, DiDi e InDriver, que han ampliado la oferta de movilidad urbana y modificado las dinámicas tradicionales del servicio.

Concentración de marcas y señales mixtas en 2026

El mercado de taxis continúa altamente concentrado. Durante 2025, las marcas Kia, Hyundai y Renault acumularon más del 90% de la participación en este segmento. Kia lideró con cerca de la mitad de las matrículas, seguida por Hyundai y Renault, consolidando una estructura competitiva estable pese a la contracción del mercado.

No obstante, el inicio de 2026 mostró un leve repunte. En enero se registraron 224 nuevas matrículas de taxis, lo que representó un crecimiento superior al 11% frente al mismo mes del año anterior. Aunque se trata de una señal positiva, el volumen sigue siendo bajo frente a los niveles históricos.

El reto para el sector no solo radica en recuperar cifras, sino en adaptarse a un ecosistema de movilidad que hoy es más diverso, digital y competitivo que hace una década.

