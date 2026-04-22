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SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 22 de abril de 2026

¡Las balotas ya definieron la suerte de los apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
02:15 p. m.
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Hay juegos que se siguen como si fueran un partido: se espera un dato puntual que actualiza todo en un instante.

El Super Astro Sol funciona así. Este 22 de abril de 2026, la tarde tuvo su 'marcador en vivo' cuando se conoció la combinación oficial del sorteo.

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Durante el día, las apuestas se comportan como jugadas en desarrollo. Cada elección suma expectativa, pero el resultado no se define hasta que aparece ese marcador único que lo ordena todo.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro hoy 22 de abril de 2026

En el último sorteo del Super Astro Sol, varios apostadores tuvieron el privilegio de ganar.

La combinación favorecida por el azar después de las 4:00 de la tarde fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un dato que actualiza el estado de todas las apuestas en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una dinámica inmediata: no construye un proceso largo, sino que lo resuelve en segundos. Además, cuando se publica el resultado, todo se actualiza al mismo tiempo.

Algunas jugadas 'anotan' con coincidencia total, otras se acercan y muchas quedan fuera, pero todas se miden frente a ese mismo marcador.

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El signo zodiacal, en este contexto, funciona como un segundo indicador dentro del resultado. No es opcional: es la parte que completa el acierto total.

Con el resultado del 22 de abril de 2026 ya definido, la tarde queda registrada en un solo dato. Y, como en todo marcador, ese resultado no se queda quieto, sino que da paso el siguiente, donde todo vuelve a empezar.

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