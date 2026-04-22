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Así cayeron los asesinos del optómetra que fue atacado tras robarlo en un partido de su hijo en Barranquilla

Las autoridades detuvieron a tres personas en operativos simultáneos en Barranquilla, Soledad y Cartagena luego de tres meses de investigación por el crimen.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
02:58 p. m.
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Tres meses después del asesinato del optómetra Carlos Enrique Rojas Ávila, las autoridades colombianas lograron capturar a los presuntos responsables del crimen que conmocionó a Barranquilla.

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El hombre fue asesinado el pasado 18 de enero mientras veía un partido de fútbol de su hijo en una cancha del barrio El Carmen, cuando varios sujetos se acercaron para robarle una cadena de oro.

Posteriormente le dispararon en repetidas oportunidades frente a su hijo.

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¿Quiénes son los asesinos del optómetra en Barranquilla?

Los capturados pertenecen a la banda criminal ‘Los Golden’, también conocida como ‘Los Golfos’, una organización dedicada al robo violento de prendas de valor como cadenas, anillos y pulseras en sectores del centro y norte de la capital del Atlántico.

"Estos sujetos son señalados de su presunta participación en el homicidio del ciudadano Carlos Enrique Rojas Ávila, de profesión médico optómetra", indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla.

Los operativos de captura se desarrollaron de manera simultánea en tres ciudades: Barranquilla, Soledad y Cartagena.

En total, tres personas fueron detenidas y una cuarta fue notificada en un centro carcelario donde ya se encontraba recluida. Los líderes de esta banda ya venían siendo seguidos por las autoridades antes del crimen que costó la vida al optómetra.

Entre las tres personas detenidas suman 17 anotaciones judiciales, lo que evidencia su trayectoria delictiva.

La banda se caracterizaba por actuar de forma violenta, despojando a sus víctimas de artículos lujosos en diferentes sectores de Barranquilla.

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Así fue la investigación que terminó en la captura de los asesinos

Desde el momento del asesinato, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva que permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables.

La estrategia de captura coordinada en tres municipios simultáneamente demostró el trabajo de inteligencia desarrollado durante estos tres meses para desarticular la banda criminal.

Las personas capturadas enfrentan cargos por su presunta participación en el homicidio y deberán responder ante las autoridades judiciales por este y otros delitos que podrían estar vinculados a su historial criminal.

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