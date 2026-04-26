Minjusticia revela qué hacer si pierde su pasaporte en otro país: estos son los pasos
Minjusticia explica qué hacer si pierde su pasaporte en el exterior: pasos clave, tipos de documento que puede solicitar y cómo resolver el trámite rápidamente.
Noticias RCN
12:27 p. m.
Perder el pasaporte en el exterior puede convertirse en una situación angustiante, especialmente si estás en pleno viaje. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (Minjusticia) recuerdan que hay un protocolo claro para resolver este inconveniente de forma rápida y segura.
Antes de entrar en pánico, lo primero es verificar si el documento realmente se perdió. Revisar equipaje, bolsillos o el hotel puede evitar un trámite innecesario. Pero si no aparece, es clave actuar de inmediato.
Primeros pasos tras perder el pasaporte
El Minjusticia recomienda “informarles a las autoridades policiales del país en el que se encuentra sobre el extravío o robo de sus documentos y hacer los trámites o denuncias que estas le indiquen”.
Luego, es necesario contactar al consulado más cercano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Allí recibirás orientación y podrás iniciar el proceso para obtener un nuevo documento de viaje.
También es importante reunir soportes que acrediten tu identidad, como la cédula, copias del pasaporte o tiquetes. Tener estos documentos, incluso en formato digital, puede agilizar considerablemente el trámite.
Tipos de pasaporte que puedes solicitar
En el consulado, los colombianos pueden acceder a diferentes opciones según su situación. El “pasaporte de emergencia” tiene costo, se entrega el mismo día y cuenta con una vigencia de siete meses, ideal si necesitas continuar tu viaje.
Por otro lado, está el “pasaporte exento”, que no tiene costo y se entrega también de inmediato, pero solo sirve para regresar a Colombia. Finalmente, el “pasaporte ordinario” tiene un costo y puede tardar hasta ocho días en ser entregado.
Eso sí, es importante tener en cuenta que “no podrá viajar con la denuncia y/o la fotocopia” del documento perdido, por lo que deberás esperar a recibir el nuevo pasaporte.
Además, se recomienda informar a la aerolínea sobre la situación y verificar los requisitos migratorios del país donde te encuentres.