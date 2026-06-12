Mundial 2026: estas son las nuevas experiencias para que los aficionados lo vivan y sigan

El Mundial 2026 no solo marcará un hito por su dimensión deportiva, sino también por los cambios que está generando en la forma en que los aficionados consumen fútbol. Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, el torneo aparece como un escenario que refleja la evolución de los hábitos de entretenimiento de millones de personas.

En Colombia, la expectativa por la participación de la Selección Colombia coincide con una transformación en las dinámicas de consumo. La televisión continúa siendo un medio central para seguir los encuentros, pero cada vez gana más terreno la combinación entre plataformas digitales, dispositivos móviles y experiencias presenciales que permiten compartir los partidos en espacios colectivos.

La tendencia evidencia que el fútbol está dejando de ser una actividad exclusivamente doméstica para convertirse en una experiencia social que reúne a familias, amigos y comunidades alrededor de un mismo acontecimiento. En este contexto, diferentes iniciativas buscan ampliar las alternativas para seguir el campeonato fuera del hogar.

¿Cómo está cambiando la forma de ver el Mundial 2026 en Colombia?

En el último tiempo, los aficionados no solo han buscado experiencias compartidas, sino que también la posibilidad de seguir los partidos en pantallas de gran formato.

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos han facilitado que los usuarios sigan la competencia desde múltiples dispositivos. Hoy es común alternar entre transmisiones en vivo, aplicaciones móviles, redes sociales y plataformas digitales para mantenerse al día con los resultados y las jugadas más relevantes.

La expectativa por el Mundial también ha motivado el desarrollo de contenidos audiovisuales relacionados con el torneo. En ese contexto, Snaau, la startup colombiana enfocada en el acceso a suscripciones, entretenimiento digital, gaming y servicios online, anunció una campaña centrada en el papel del fútbol como elemento de unión familiar.

Su material recreará situaciones cotidianas asociadas a la cultura futbolera colombiana, con la participación del exjugador Macnelly Torres y una narrativa enfocada en los encuentros familiares que suelen generarse alrededor de los partidos de la Selección Colombia.

“El Mundial es uno de esos momentos que conectan a Colombia desde la emoción, la familia y la memoria. Queremos contar esa historia desde una mirada cercana y mostrar cómo el fútbol reúne generaciones y cómo las nuevas plataformas y experiencias están cambiando la forma en que vivimos estos grandes eventos”, afirma Jhoan Cortés, CEO y cofundador de Snaau.

¿Por qué el Mundial sigue siendo un evento de encuentro familiar?

Más allá de los cambios tecnológicos, el Mundial conserva una dimensión cultural que sigue siendo especialmente relevante en Colombia. Cada edición del torneo reúne a personas de distintas generaciones alrededor de una pasión común, convirtiéndose en una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer vínculos familiares.

La conversación pública alrededor del campeonato también suele extenderse a espacios laborales, instituciones educativas, barrios y reuniones sociales. Esto convierte al torneo en un fenómeno que trasciende lo deportivo y se integra en la vida cotidiana de millones de personas.

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La expectativa para el Mundial 2026 coincide con una realidad en la que las audiencias consumen contenido desde diferentes pantallas, pero mantienen el interés por vivir los grandes acontecimientos de manera colectiva.

Con la ampliación del campeonato y la aparición de nuevas alternativas de acceso, el Mundial 2026 se perfila como un evento que no solo se medirá por lo que ocurra dentro de la cancha. También será recordado por las nuevas formas de reunión, interacción y consumo que seguirán transformando la manera en que los colombianos viven el fútbol.