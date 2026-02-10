Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy martes 10 de febrero de 2026

El Super Astro Sol volvió a mover la expectativa de miles de jugadores en Colombia durante la jornada de este martes 10 de febrero de 2026.

Como cada tarde, los apostadores eligieron su combinación de cuatro cifras y su signo zodiacal con la esperanza de acertar y quedarse con alguno de los premios que entrega este popular sorteo diario.

Además, posteriormente, tuvieron la posibilidad de revisar su tiquete para conocer su suerte.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del Super Astro Sol de este 10 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de febrero de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este martes 10 de febrero de 2026 dejó como combinación ganadora el número XXXX, junto con el signo XXXX.

Por lo tanto, esta fue la dupla que marcó la jornada y que ahora deben verificar los jugadores en sus comprobantes de apuesta para confirmar si lograron algún tipo de premio.

Quienes acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal, obtendrán el pago más alto del plan de premios. Sin embargo, en caso de haber tenido un acierto parcial, también hay probabilidades de haber ganado.

Esta es la tabla de premios en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol entrega los siguientes tres premios en cada una de sus jornadas:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que si su tiquete resulta ganador, el siguiente paso es acercarse a un punto autorizado con el comprobante original y el documento de identidad.

Allí se validará su combinación y se le informará el monto a recibir, según la categoría de acierto.