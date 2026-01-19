Alcaldía de Medellín adoptó medidas para reducir el número de fotomultas en la ciudad

Por un 2026 con menos fotomultas y más vidas salvadas, la Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña “Te Queremos Vivo”, en la que, una vez finalizada la concesión del sistema de fotodetección, se instalaron señales de advertencia para indicar a ciudadanos y turistas en donde se encuentran los 51 puntos de fotomulta en la ciudad.

Según el alcalde, Federico Gutiérrez, desde el 1 de enero del 2026, señalizaron todo “los puntos de fotomultas. Dejamos pasacalles, pintamos en el piso ‘precaución’ e instalamos 202 señales verticales”, instaladas a 100 y 200 metros de cada cámara.

La idea, según el mandatario, es promover una cultura del cuidado, no de la sanción, para “que la gente cumpla las normas y llegue bien a la casa”.

¿Cuánto se han reducido los comparendos por fotomultas en Medellín durante los primeros días del 2026?

La estrategia, según la Alcaldía, ha logrado una disminución del 29% en comparendos por velocidad, al comparar la última semana del 2025 (1.102) con la primera del 2026. Un comportamiento similar se registró con los comparendos por vencimiento del SOAT, que pasaron de 507 a 369, con una reducción del 27%, y los comparendos por vencimiento de la Revisión Técnico-Mecánica, que pasaron de 567 a 449, con una reducción del 21%.

Pero Gutiérrez insiste en que no es un tema de solo las “cámaras, también es pedagogía. Entre el 1 y el 15 de enero de 2026 enviamos 5.893 mensajes SMS, 3.930 correos y realizamos 1.360 llamadas”.

Los ciudadanos con vehículos inscritos en Medellín recibieron un mensaje, 30, 15, 8 y 1 día antes, al vencimiento de sus requisitos para seguir transitando por la capital antioqueña.

La Alcaldía busca un récord de cero fotomultas por buen comportamiento en las vías:

Sumado a estos esfuerzos, en el 2025, la Alcaldía realizó actividades de sensibilización con casi 300.000 ciudadanos, para fortalecer la educación vial y cultura ciudadanía en las vías.

“Como alcalde mi objetivo es que lleguemos a cero fotomultas. Queremos que la gente respete las normas de seguridad en las vías, la velocidad, que no se pasen los semáforos en rojo y otras normas que son fundamentales. Quisiera que no haya una sola sanción, porque tendríamos así cultura ciudadana, tendríamos respeto en las vías. Queremos prevenir y salvar la vida de la gente, no nos interesa la plata”, concluyó Gutiérrez al referirse a la iniciativa.