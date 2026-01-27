Confirman las nuevas ubicaciones de cámaras de fotomultas en Bogotá: pilas, conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad ya tiene listos los permisos técnicos y administrativos para instalar y operar nueve nuevas cámaras de fotodetección, todas con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La medida busca reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito en corredores con alta siniestralidad.

La información fue revelada por el concejal Julián Forero ("fuchi"), quien presentó los resultados de una investigación sobre el avance del sistema automatizado de control.

¿Qué infracciones detectarán las nuevas cámaras y cuánto cuestan?

Los nuevos dispositivos estarán habilitados para detectar varias infracciones frecuentes en la ciudad. Con valores vigentes para 2026, las conductas sancionables incluyen:

C02: Estacionar en sitios prohibidos – $633.200

C14: Transitar por sitios u horarios restringidos – $633.200

C29: Exceder la velocidad máxima permitida – $633.200

C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal – $633.200

D02: Conducir sin los seguros obligatorios – $1.266.100.

Frente a la inminente puesta en marcha, Forero advirtió: “Compañeros, si transitan por los siguientes corredores viales, extremen precauciones, respeten los límites de velocidad y las normas de tránsito, para que no sean víctimas de un comparendo que hoy el Distrito ya tiene listo para imponer”.

Nuevas ubicaciones autorizadas por la ANSV

Las nueve ubicaciones aprobadas son:

Av. Boyacá – Tv. 3F (S–N) – Usme

Av. Boyacá – Tv. 3F (N–S) – Usme

Autopista Norte – Calle 235 (N–S) – Suba

Autopista Norte – Calle 235 (S–N) – Usaquén

Autopista al Llano – Calle 91 Sur (N–S) – Usme

Autopista al Llano – Calle 91 Sur (S–N) – Usme

Av. La Conejera – Carrera 112 (E–O) – Suba

Av. La Conejera – Carrera 112 (O–E) – Suba

Av. Centenario – Carrera 135 – Fontibón.

Hoy, Bogotá cuenta con 92 puntos de fotodetección. Con estos equipos, la ciudad pasaría a 101 puntos y más de 130 cámaras distribuidas en el territorio distrital.