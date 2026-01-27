Confirman las nuevas ubicaciones de cámaras de fotomultas en Bogotá: pilas, conductores
Confirman nueve nuevas ubicaciones de cámaras de fotomultas en Bogotá. Conozca las vías donde operarán y las infracciones que detectarán en 2026.
Noticias RCN
04:14 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad ya tiene listos los permisos técnicos y administrativos para instalar y operar nueve nuevas cámaras de fotodetección, todas con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La medida busca reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito en corredores con alta siniestralidad.
La información fue revelada por el concejal Julián Forero ("fuchi"), quien presentó los resultados de una investigación sobre el avance del sistema automatizado de control.
¿Qué infracciones detectarán las nuevas cámaras y cuánto cuestan?
Los nuevos dispositivos estarán habilitados para detectar varias infracciones frecuentes en la ciudad. Con valores vigentes para 2026, las conductas sancionables incluyen:
- C02: Estacionar en sitios prohibidos – $633.200
- C14: Transitar por sitios u horarios restringidos – $633.200
- C29: Exceder la velocidad máxima permitida – $633.200
- C35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal – $633.200
- D02: Conducir sin los seguros obligatorios – $1.266.100.
Frente a la inminente puesta en marcha, Forero advirtió: “Compañeros, si transitan por los siguientes corredores viales, extremen precauciones, respeten los límites de velocidad y las normas de tránsito, para que no sean víctimas de un comparendo que hoy el Distrito ya tiene listo para imponer”.
Nuevas ubicaciones autorizadas por la ANSV
Las nueve ubicaciones aprobadas son:
- Av. Boyacá – Tv. 3F (S–N) – Usme
- Av. Boyacá – Tv. 3F (N–S) – Usme
- Autopista Norte – Calle 235 (N–S) – Suba
- Autopista Norte – Calle 235 (S–N) – Usaquén
- Autopista al Llano – Calle 91 Sur (N–S) – Usme
- Autopista al Llano – Calle 91 Sur (S–N) – Usme
- Av. La Conejera – Carrera 112 (E–O) – Suba
- Av. La Conejera – Carrera 112 (O–E) – Suba
- Av. Centenario – Carrera 135 – Fontibón.
Hoy, Bogotá cuenta con 92 puntos de fotodetección. Con estos equipos, la ciudad pasaría a 101 puntos y más de 130 cámaras distribuidas en el territorio distrital.